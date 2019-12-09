«Ведьмак» — три персонажных ролика с обилием новых кадров

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стримингвоый сервис Netflix расщедрился на три именных ролика, посвящённых скорой премьере многосерийного тёмного фэнтези «Ведьмак». Видео посвящены трём главным героям истории: ведьмаку Геральту из Ривии (Генри Кавилл), чародейке Йеннифер из Венгерберга (Аня Чалотра) и принцессе Цирилле из Цинтры (Фрейя Аллан).

Между прочим, в персонажных роликах с внушительным хронометражем и очень подробными комментариями актёров полным-полно новых кадров.

До выхода первого сезона экранизации знаменитой серии фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского остаётся меньше двух недель — премьера сериала состоится 20 декабря.

Ролик о Геральте, где также засветился его друг — бард Лютик (Джои Бэти):

Ролик о Йеннифер:

И ролик о Цири: