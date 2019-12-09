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«Ведьмак» — три персонажных ролика с обилием новых кадров

Стримингвоый сервис Netflix расщедрился на три именных ролика, посвящённых скорой премьере многосерийного тёмного фэнтези «Ведьмак». Видео посвящены трём главным героям истории: ведьмаку Геральту из Ривии (Генри Кавилл), чародейке Йеннифер из Венгерберга (Аня Чалотра) и принцессе Цирилле из Цинтры (Фрейя Аллан).

Между прочим, в персонажных роликах с внушительным хронометражем и очень подробными комментариями актёров полным-полно новых кадров.

До выхода первого сезона экранизации знаменитой серии фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского остаётся меньше двух недель — премьера сериала состоится 20 декабря.

Ролик о Геральте, где также засветился его друг — бард Лютик (Джои Бэти):

Ролик о Йеннифер:

И ролик о Цири:

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Видео Ведьмак
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12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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10Телеовощи – 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах
 
16Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
6ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
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1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
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