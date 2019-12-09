«Ведьмак» — три персонажных ролика с обилием новых кадров

Стримингвоый сервис Netflix расщедрился на три именных ролика, посвящённых скорой премьере многосерийного тёмного фэнтези «Ведьмак». Видео посвящены трём главным героям истории: ведьмаку Геральту из Ривии (Генри Кавилл), чародейке Йеннифер из Венгерберга (Аня Чалотра) и принцессе Цирилле из Цинтры (Фрейя Аллан).
Между прочим, в персонажных роликах с внушительным хронометражем и очень подробными комментариями актёров полным-полно новых кадров.
До выхода первого сезона экранизации знаменитой серии фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского остаётся меньше двух недель — премьера сериала состоится 20 декабря.
Ролик о Геральте, где также засветился его друг — бард Лютик (Джои Бэти):
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Ролик о Йеннифер:
И ролик о Цири: