Новые сериалы 16–22 декабря

Главной многосерийной премьерой недели выступает, конечно, тёмное фэнтези «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Также потоковый сервис Netflix покажет первый сезон музыкальной драмы «Саундтрек», а на кабельном канале FX выйдет «Рождественская песнь» Стивена Найта.
Вторник, 17 декабря
ужасы, триллер
В ролях Гэбриэл Чаваррия, Ханна Эмили Андерсон, Джессика Гарза, Колин Вуделл, Рид Даймонд, Лили Симмонс
Создатель Джеймс Демонако
Второй сезон триллера завершится десятой серией 7:01am. Кабельный канал USA Network ещё не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.
боевик, драма
В ролях Джереми Ирвин, Хан Хё Чжу, Брайан Дж. Смит, Эмилия Шуле, Трэйси Айфичор, Мишель Форбс
Создатель Тим Кринг
Первый сезон шпионского триллера завершит десятый эпизод The Cicada Covenant. О дальнейшей судьбе сериала USA Network пока неизвестно.
Среда, 18 декабря
драма, музыкальный, романтический
В ролях Дженна Деван, Мэделин Стоу, Меган Фергюсон, Джамил Френч, Калли Эрнандес, Пол Джеймс
Создатель Джошуа Сафран
История о нескольких жителях Лос-Анджелеса, чья жизнь и любовь неразрывно связаны с музыкой.
Четверг, 19 декабря
драма, мистический
В ролях Гай Пирс, Энди Серкис, Стивен Грэм, Шарлотта Райли, Джо Элвин, Джейсон Флеминг
Создатель Стивен Найт
Жуткого скрягу и мизантропа Эбенезера Скруджа в канун зимних праздников навещают очень необычные гости — три духа Рождества. Их пугающий визит открывает Скруджу глаза на то, какую неправедную жизнь он вёл прежде.
Пятница, 20 декабря
фэнтези, драма, экшен
В ролях Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэти, Милли Брэйди
Создатель Лорен Шмидт Хиссрич
Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, пытающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему Континенту хаосе.
фантастика, боевик
В ролях Келли Овертон, Джонатан Скарф, Кристофер Хейердал, Пол Йоханссон, Дэвид Кабитт, Тим Гини
Создатель Нил Лабут
Четвёртый сезон вампирского триллера завершит тринадцатая серия The Beholder. Кабельный канал Syfy пока не делал объявлений о закрытии или продлении сериала.
Воскресенье, 22 декабря
фэнтези, приключения
В ролях Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс
Создатель Джек Торн, Филип Пулман
Десятая серия Betrayal завершит первый сезон многосерийного фэнтези, уже продлённого на второй сезон.
триллер
В ролях Рами Малек, Кристиан Слэйтер, Карли Чаикин, Портия Даблдэй, Мартин Вальстрём, Сунита Мани
Создатель Сэм Эсмейл
Тринадцатый эпизод Series Finale станет заключительным для четвёртого сезона и сериала.