Шоураннеры «Игры престолов» рассказали, куда улетел Дрогон

Хорошая новость для тех, у кого финал «Игры престолов» вызвал массу вопросов и кому ещё не наплевать . Теперь одним из них стало меньше — в дополнительных материалах на DVD/Blu-ray Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс разоткровенничались и рассказали, куда же Дрогон унёс тело своей безвременно почившей матери. Ответ — в Волантис.

Кому-то эта информация может показаться незначительной, зато другим подарит пусть и призрачную, но надежду. Согласно популярной фанатской теории дракон двинулся туда не просто так, а с вполне определённой целью — в Волантисе живёт Кинвара (см. фото), жрица владыки света из шестого сезона сериала, считавшая Дейенерис избранной.

Таким образом, как многие полагают, это тонкий намёк на возможное воскрешение матери драконов — благо сомневаться в особенных талантах женщин в красном не приходится. Утешение, конечно, слабое, но для многочисленных и по-прежнему скорбящих фанатов Дени это уже кое-что.