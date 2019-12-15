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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннеры «Игры престолов» рассказали, куда улетел Дрогон

Хорошая новость для тех, у кого финал «Игры престолов» вызвал массу вопросов и кому ещё не наплевать. Теперь одним из них стало меньше — в дополнительных материалах на DVD/Blu-ray Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс разоткровенничались и рассказали, куда же Дрогон унёс тело своей безвременно почившей матери. Ответ — в Волантис.

Кому-то эта информация может показаться незначительной, зато другим подарит пусть и призрачную, но надежду. Согласно популярной фанатской теории дракон двинулся туда не просто так, а с вполне определённой целью — в Волантисе живёт Кинвара (см. фото), жрица владыки света из шестого сезона сериала, считавшая Дейенерис избранной.

Шоураннеры «Игры престолов» рассказали, куда улетел Дрогон

Таким образом, как многие полагают, это тонкий намёк на возможное воскрешение матери драконов — благо сомневаться в особенных талантах женщин в красном не приходится. Утешение, конечно, слабое, но для многочисленных и по-прежнему скорбящих фанатов Дени это уже кое-что.

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Игра престолов
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