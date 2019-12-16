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Первоисточники: comicbook.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:
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Орландо Джонс обвинил продюсеров и шоураннера в своём «увольнении» из третьего сезона «Американских богов»

Участник актёрского состава «Американских богов» Орландо Джонс сообщил в своём твиттере, что его попросили из проекта, и в третьем сезоне он не появится.

Кажется, в копилку закадровых неприятностей сериала Starz добавляется ещё одна — Джонс не собирается замалчивать своё увольнение, которое состоялось 10 сентября. Актёр не преминул пройтись по продюсерской компании FremantleMedia North America, обвинив их в наплевательском отношении, и пообещал со временем рассказать больше.

Досталось и шоураннеру третьего сезона Чарльзу Игли. Актёр, в первых двух сезонах игравший бога Нанси, а также во втором сезоне помогавший со сценарием и продюсированием, заявил, что из проекта его убрали именно по решению Игли.

Не буду называть имён, но новый шоураннер третьего сезона, родившийся в Коннектикуте и выучившийся в Йеле, очень умный и считает, что мистер Нанси злой, а выполнять все свои обязанности — неверное послание для чёрной Америки. Этот белый мужчина сидит в кресле начальника и, я уверен, у него полно чёрных друзей, присоветовавших ему избавится от злого бога Нанси, иначе тот поднимет в стране восстание.

 
Орландо Джонс, зол

Представители Fremantle успели заверить, что дело исключительно в повествовании и никак не связано с расовым вопросом.

Сюжетные линии «Американских богов» постоянно менялись и развивались, чтобы отобразить сложную мифологию литературного первоисточника. Мистера Джонса не пригласили на съёмки, потому что мистер Нанси наряду с другими персонажами не появляется в той части книги, на которой мы сосредоточились в третьем сезоне.

О смене декораций стало известно ещё несколько месяцев назад — события третьего сезона будут разворачиваться в заснеженном городке Лейксайд, штат Висконсин, куда прибывает главный герой Тень. Съёмки начались в сентябре в Торонто и продлятся до марта.

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Темы
 
Американские боги
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