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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Фрэнк Грилло появится в пятом сезоне «Миллиардов»

В актёрском составе «Миллиардов» пополнение — в пятый сезон сериала от кабельного канала Showtime записался Фрэнк Грилло («Первый мститель: Противостояние», «Королевство»). Съёмки продолжения уже начались и проходят в Нью-Йорке, а премьера новой телеглавы состоится в следующем году.

О персонаже Грилло известно совсем немного — его зовут Нико Таннер и он современный художник.

В четвёртом сезоне финансовой драмы заклятые враги Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) и Чак Роадс (Пол Джаматти) объединяются против общих врагов. Глава хедж-фонда и федеральный прокурор США соглашаются на перемирие не без помощи Венди Роадс (Мэгги Сифф).

В сериале также снимаются Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн, а также Кори Столл и Джулианна Маргулис. Шоураннерами, исполнительными продюсерами и сценаристами выступают бессменные Брайан Коппельман и Дэвид Левин.

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Миллиарды
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