Фильм «Тёрнер и Хуч» станет сериалом на Disney+

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Ещё один классический фильм в копилке перезапусков потокового сервиса Disney+ — комедия «Тёрнер и Хуч» с Томом Хэнксом в главной роли. Идея пока на ранней стадии разработки, но из фильма определённо собираются сделать сериал.

В оригинальном кино 1989 года пёс по кличке Хуч устраивал полицейскому Скотту Тёрнеру (Хэнкс) жизнь весёлую и интересную. Дог, ставший единственным свидетелем преступления, помогает детективу в расследовании и личной жизни и в конце концов становится его лучшим другом.

Главным по проекту поставлен Мэтт Никс — автор таких сериалов, как «Чёрная метка» и «Одарённые». Он напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером многосерийного ребута. Производством занимается студия 20th Century Fox TV, теперь принадлежащая Disney.