Новые сериалы 23–29 декабря

Сезон 2

Lifetime

В первом сезоне по роману Кэролайн Кепнес влюбившийся в покупательницу Бек менеджер книжного магазина Джо с упорством маньяка использует всю доступную онлайн информацию для организации их знакомства и совместного счастья, но его одержимость приводит к трагедии. Во втором сезоне по книге-продолжению «Спрятанные тела» Джо переезжает в Лос-Анджелес, где знакомится с Лав Куинн. Девушку не привлекает мир соцсетей, брендов и саморекламы — она живёт реальной жизнью. Лив знакома боль утраты, и в Джо она признаёт родственную душу, не зная страшной правды о его прошлом.