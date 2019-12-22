Новые сериалы 23–29 декабря

Конец года не так уж богат на многосерийные премьеры. Неделя отметится всего одним сериальным новичком — подростковой драмой «Как ты смеешь» от кабельного канала USA Network. Плюс на экраны вернётся пара сериалов от Netfix — космическое приключение «Затерянные в космосе» и триллер «Ты» о маньяке-романтике.
Вторник, 24 декабря
драма, приключения, научная фантастика
В ролях Тоби Стивенс, Молли Паркер, Тейлор Расселл, Паркер Поузи, Максвелл Дженкинс, Игнасио Серричио
Создатель Ирвин Аллен, Мэтт Сазама, Бёрк Шарплесс
Это история о семье Робинсонов, отправившихся в космическое путешествие на другую планету. По воле обстоятельств их звездолёт оказывается в уйме световых лет от места назначения, и теперь экипажу придётся сплотиться, чтобы пережить множество опасных приключений и побороть своих внутренних демонов.
Четверг, 26 декабря
триллер
В ролях Пенн Бэджли, Элизабет Лейл, Лука Падован, Шэй Митчелл, Зак Черри, Николь Кан
Создатель Грег Берланти, Сэра Гэмбл
В первом сезоне по роману Кэролайн Кепнес влюбившийся в покупательницу Бек менеджер книжного магазина Джо с упорством маньяка использует всю доступную онлайн информацию для организации их знакомства и совместного счастья, но его одержимость приводит к трагедии. Во втором сезоне по книге-продолжению «Спрятанные тела» Джо переезжает в Лос-Анджелес, где знакомится с Лав Куинн. Девушку не привлекает мир соцсетей, брендов и саморекламы — она живёт реальной жизнью. Лив знакома боль утраты, и в Джо она признаёт родственную душу, не зная страшной правды о его прошлом.
Пятница, 27 декабря
приключения, фантастика
В ролях Педро Паскаль, Джина Карано, Ник Нолти, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс
Создатель Джон Фавро
Первый сезон космического вестерна Джона Фавро завершится восьмым эпизодом. Потоковый сервис Disney+ уже продлил сериал на второй сезон.
Воскресенье, 29 декабря
драма
В ролях Уилла Фицжеральд, Марло Келли, Тавита Шиманович, Зак Рериг, Роб Кучи, Элисон Торнтон
Создатель Меган Эббот
Бет и Эдди — закадычные подружки, что не мешает им конкурировать друг с другом в учёбе и в команде чирлидерш. Напряжения добавляет появление в их школе нового тренера, которая намерена вывести команду чирлидерш на новый уровень. Вдобавок провинциальный городок потрясает жестокое убийство местной школьницы.