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Новые сериалы 23–29 декабря

Конец года не так уж богат на многосерийные премьеры. Неделя отметится всего одним сериальным новичком — подростковой драмой «Как ты смеешь» от кабельного канала USA Network. Плюс на экраны вернётся пара сериалов от Netfix — космическое приключение «Затерянные в космосе» и триллер «Ты» о маньяке-романтике.

Вторник, 24 декабря

 
Сезон2
Netflix
Затерянные в космосе Lost in Space

драма, приключения, научная фантастика

В ролях Тоби Стивенс, Молли Паркер, Тейлор Расселл, Паркер Поузи, Максвелл Дженкинс, Игнасио Серричио

Создатель Ирвин Аллен, Мэтт Сазама, Бёрк Шарплесс

Это история о семье Робинсонов, отправившихся в космическое путешествие на другую планету. По воле обстоятельств их звездолёт оказывается в уйме световых лет от места назначения, и теперь экипажу придётся сплотиться, чтобы пережить множество опасных приключений и побороть своих внутренних демонов.

Видео

Четверг, 26 декабря

 
Сезон2
Lifetime
Ты You

триллер

В ролях Пенн Бэджли, Элизабет Лейл, Лука Падован, Шэй Митчелл, Зак Черри, Николь Кан

Создатель Грег Берланти, Сэра Гэмбл

В первом сезоне по роману Кэролайн Кепнес влюбившийся в покупательницу Бек менеджер книжного магазина Джо с упорством маньяка использует всю доступную онлайн информацию для организации их знакомства и совместного счастья, но его одержимость приводит к трагедии. Во втором сезоне по книге-продолжению «Спрятанные тела» Джо переезжает в Лос-Анджелес, где знакомится с Лав Куинн. Девушку не привлекает мир соцсетей, брендов и саморекламы — она живёт реальной жизнью. Лив знакома боль утраты, и в Джо она признаёт родственную душу, не зная страшной правды о его прошлом.

Видео

Пятница, 27 декабря

 
Конец сезона1
Disney+
Мандалорец The Mandalorian

приключения, фантастика

В ролях Педро Паскаль, Джина Карано, Ник Нолти, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс

Создатель Джон Фавро

Первый сезон космического вестерна Джона Фавро завершится восьмым эпизодом. Потоковый сервис Disney+ уже продлил сериал на второй сезон.

Видео

Воскресенье, 29 декабря

 
Премьера+
USA Network
Как ты смеешь Dare me

драма

В ролях Уилла Фицжеральд, Марло Келли, Тавита Шиманович, Зак Рериг, Роб Кучи, Элисон Торнтон

Создатель Меган Эббот

Бет и Эдди — закадычные подружки, что не мешает им конкурировать друг с другом в учёбе и в команде чирлидерш. Напряжения добавляет появление в их школе нового тренера, которая намерена вывести команду чирлидерш на новый уровень. Вдобавок провинциальный городок потрясает жестокое убийство местной школьницы.

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