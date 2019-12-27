Глава Disney считает автора «Мандалорца» вторым Джорджем Лукасом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Тот факт, что премьеры потокового сервиса Disney+ и первого художественного сериала по вселенной «Звёздных войн» состоялись в один день, само собой, не случайность, а демонстрация недюжинного уважения к создателю «Мандалорца» Джону Фавро. Об этом глава Disney Боб Айгер охотно рассказал в недавней беседе с The Star Wars Show.

По мнению Айгера, талант рассказчика, помноженный на умение применять в своей работе новейшие технологии, невероятно роднят Фавро и создателя вселенной «Звёздных войн» Джорджа Лукаса.

Мы возлагаем большие надежды на Джона [Фавро] как на сценариста, так и на рассказчика, подобного Джорджу [Лукасу], который знает, как использовать технологии ради блага повествования и аудитории.

Глава Disney привёл в пример игровой ремейк анимационной классики «Король Лев», который заслуженно собрал внушительную кассу и порадовал зрительские сердца.

Когда Джон питчил нам идею сериала по «Звёздным войнам», мы сразу же поняли, что заполучили блестящего сценариста, который продолжит экспериментировать с технологиями, чтобы рассказывать прекрасные истории, где чувствуется новизна, важность и размах. [Эти истории] знакомят зрителей с новыми местами и дарят им новый опыт переживания. Поэтому решение [одобрить сериал] далось нам очень легко. Боб Айгер, доволен

Финальный эпизод первого сезона «Мандалорца» стартовал сегодня на стриминговой платформе Disney+, а продолжение успешного космического вестерна уже в производстве.