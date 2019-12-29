Новые сериалы 30 декабря — 5 января

Начало нового года преподнесёт поклонникам сериалов сразу несколько подарков. Стивен Моффат и Марк Гэтисс представят своего трёхсерийного «Дракулу», потоковый сервис Netflix покажет спортивную драму «Вращение» и геополитический триллер «Мессия», а на FOX стартует процедурал «Маршал» со Стивеном Дорффом.
Среда, 1 января
драма, мистика, триллер
В ролях Клас Банг, Джоанна Скэнлан, Марк Гэтисс, Линдси Маршал, Лидия Уэст, Саша Дхаван
Авторское переосмысление знаменитого готического романа Брэма Стокера сосредоточено на устрашающей фигуре трансильванского графа Дракулы, который в конце XIX века отправляется по морю в Лондон с целью посеять там хаос.
драма, спорт
В ролях Кая Скоделарио, Уиллоу Шилдс, Дженьюэри Джонс, Светлана Ефремова, Митчелл Эдвардс, Сара Райт
Создатель Саманта С. Страттон, Лара Олсен
Главная героиня — фигуристка-одиночница Кэт Бейкер, чья многообещающая карьера драматично обрывается из-за полученной на соревнованиях травмы. Но девушка не готова завязать со спортом, а потому встаёт в пару с талантливым, но проблемным Джастином Дэвисом и, превозмогая трудности, продолжает стремиться к олимпийской мечте
драма, триллер
В ролях Мехди Дехби, Мишель Монахэн, Джейн Адамс, Уивер Брайс, Мелинда Пэйдж Хэмилтон, Надим Римави
Эпическая драма, события которой развиваются в международных масштабах, исследует взаимоотношения религии, веры и политики. Она поведает о реакции современного мира на нового мессию — выходца с Ближнего Востока, чьё учение обрело громадное количество последователей. Кто он на самом деле: помазанник божий или опасный мошенник, чьё появление — угроза нынешнему миропорядку? Повествование ведётся от лица множества персонажей, в числе которых молодой агент ЦРУ, офицер израильских спецслужб, латиноамериканский проповедник, девушка из Техаса и палестинский беженец.
приключения, боевик, драма, научная фантастика
В ролях Питер Капальди, Пёрл Маки, Дженна-Луиза Коулмэн, Мишель Гомес, Карен Гиллиан, Артур Дарвилл
Создатель Сидни Ньюман, С. Э. Уэббер, Дональд Уилсон
«Доктор Кто» — сериал с поистине уникальной концепцией. Его герой Доктор — практически бессмертный инопланетянин. Он не стареет, а умирая — мгновенно перерождается, обретая новое тело и в какой-то степени новый характер. Что это нам даёт? Правильно, возможность бесконечно менять актёров и обновлять личность персонажа согласно требованиям времени, при этом не нарушая целостность рассказа (утрись, Джеймс Бонд!).
Плюс основным средством передвижения Доктора является Тардис — замаскированный под полицейскую будку агрегат, способный свободно перемещаться в любую точку пространства и времени (а также умеющий при необходимости регенерировать, обретая полностью новую внутреннюю архитектуру). Что даёт нам это? О, всего ничего: лишь возможность рассказывать любые истории о любых мирах, любом времени и в любых жанрах — при этом оставаясь в рамках одной вселенной.
Такое не снилось даже «Скользящим» — в «Докторе Кто» возможно буквально всё.
Четверг, 2 января
детектив, драма
В ролях Стивен Дорфф, Яра Мартинес, Брайан Ван Холт, Сиена Гоинс, Бекс Тейлор-Клаус, Шэйн Пол Макги
Создатель Дэвид Эйр, Уилл Билл
На место внезапно скончавшегося шерифа в округе Лос-Анджелес назначают наименее подходящего для этой должности человека — Билла Холлистера, полицейского в пятом поколении, привыкшего собственноручно ловить плохих парней, а не барахтаться в политическом болоте.
комедия
В ролях Тим Аллен, Нэнси Трэвис, Александра Кросни, Молли Эфраим, Кейтлин Девер, Кристоф Сандерс
Создатель Джек Бердитт
Майк Бакстер — директор по маркетингу в одном денверском магазине спорттоваров. Так сложилось, что Бакстера окружают женщины, которые им управляют — его жена и три дочери, одна из которых — мать-одиночка.
Пятница, 3 января
драма, семейный
В ролях Эмибет Макналти, Джеральдин Джеймс, Р. Х. Томсон, Дэлайла Бела, Лукас Джейд Зуманн, Эмерик Джетт Монтас
Создатель Мойра Уолли-Бекетт
Главная героиня исполненной надежды истории о взрослении — юная сирота Энн, которая, невзирая на все трудности и невзгоды, стремится обрести своё место в жизни. Проведя тяжёлое детство в приюте, 13-летняя девочка по ошибке отправлена на постоянное проживание к пожилой старой деве и её брату. Благодаря своим живому воображению, недюжинному уму и доброму сердцу юная Энн преобразит жизнь своих опекунов и маленького городка, ставшего для неё настоящим домом.