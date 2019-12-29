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Новые сериалы 30 декабря — 5 января

Начало нового года преподнесёт поклонникам сериалов сразу несколько подарков. Стивен Моффат и Марк Гэтисс представят своего трёхсерийного «Дракулу», потоковый сервис Netflix покажет спортивную драму «Вращение» и геополитический триллер «Мессия», а на FOX стартует процедурал «Маршал» со Стивеном Дорффом.

Среда, 1 января

 
Премьера+
BBC One, Netflix
Дракула Dracula

драма, мистика, триллер

В ролях Клас Банг, Джоанна Скэнлан, Марк Гэтисс, Линдси Маршал, Лидия Уэст, Саша Дхаван

Авторское переосмысление знаменитого готического романа Брэма Стокера сосредоточено на устрашающей фигуре трансильванского графа Дракулы, который в конце XIX века отправляется по морю в Лондон с целью посеять там хаос.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Вращение Spinning Out

драма, спорт

В ролях Кая Скоделарио, Уиллоу Шилдс, Дженьюэри Джонс, Светлана Ефремова, Митчелл Эдвардс, Сара Райт

Создатель Саманта С. Страттон, Лара Олсен

Главная героиня — фигуристка-одиночница Кэт Бейкер, чья многообещающая карьера драматично обрывается из-за полученной на соревнованиях травмы. Но девушка не готова завязать со спортом, а потому встаёт в пару с талантливым, но проблемным Джастином Дэвисом и, превозмогая трудности, продолжает стремиться к олимпийской мечте

Видео

 
Премьера+
Netflix
Мессия Messiah

драма, триллер

В ролях Мехди Дехби, Мишель Монахэн, Джейн Адамс, Уивер Брайс, Мелинда Пэйдж Хэмилтон, Надим Римави

Эпическая драма, события которой развиваются в международных масштабах, исследует взаимоотношения религии, веры и политики. Она поведает о реакции современного мира на нового мессию — выходца с Ближнего Востока, чьё учение обрело громадное количество последователей. Кто он на самом деле: помазанник божий или опасный мошенник, чьё появление — угроза нынешнему миропорядку? Повествование ведётся от лица множества персонажей, в числе которых молодой агент ЦРУ, офицер израильских спецслужб, латиноамериканский проповедник, девушка из Техаса и палестинский беженец.

Видео

 
Сезон12
BBC One, BBC America
Доктор Кто Doctor Who

приключения, боевик, драма, научная фантастика

В ролях Питер Капальди, Пёрл Маки, Дженна-Луиза Коулмэн, Мишель Гомес, Карен Гиллиан, Артур Дарвилл

Создатель Сидни Ньюман, С. Э. Уэббер, Дональд Уилсон

«Доктор Кто» — сериал с поистине уникальной концепцией. Его герой Доктор — практически бессмертный инопланетянин. Он не стареет, а умирая — мгновенно перерождается, обретая новое тело и в какой-то степени новый характер. Что это нам даёт? Правильно, возможность бесконечно менять актёров и обновлять личность персонажа согласно требованиям времени, при этом не нарушая целостность рассказа (утрись, Джеймс Бонд!).

Плюс основным средством передвижения Доктора является Тардис — замаскированный под полицейскую будку агрегат, способный свободно перемещаться в любую точку пространства и времени (а также умеющий при необходимости регенерировать, обретая полностью новую внутреннюю архитектуру). Что даёт нам это? О, всего ничего: лишь возможность рассказывать любые истории о любых мирах, любом времени и в любых жанрах — при этом оставаясь в рамках одной вселенной.

Такое не снилось даже «Скользящим» — в «Докторе Кто» возможно буквально всё.

Видео

Четверг, 2 января

 
Премьера+
FOX
Маршал Deputy

детектив, драма

В ролях Стивен Дорфф, Яра Мартинес, Брайан Ван Холт, Сиена Гоинс, Бекс Тейлор-Клаус, Шэйн Пол Макги

Создатель Дэвид Эйр, Уилл Билл

На место внезапно скончавшегося шерифа в округе Лос-Анджелес назначают наименее подходящего для этой должности человека — Билла Холлистера, полицейского в пятом поколении, привыкшего собственноручно ловить плохих парней, а не барахтаться в политическом болоте.

Видео

 
Сезон8
ABC
Последний настоящий мужчина Last Man Standing

комедия

В ролях Тим Аллен, Нэнси Трэвис, Александра Кросни, Молли Эфраим, Кейтлин Девер, Кристоф Сандерс

Создатель Джек Бердитт

Майк Бакстер — директор по маркетингу в одном денверском магазине спорттоваров. Так сложилось, что Бакстера окружают женщины, которые им управляют — его жена и три дочери, одна из которых — мать-одиночка.

Видео

Пятница, 3 января

 
Сезон3
CBC (CA)
Энн Anne With An E

драма, семейный

В ролях Эмибет Макналти, Джеральдин Джеймс, Р. Х. Томсон, Дэлайла Бела, Лукас Джейд Зуманн, Эмерик Джетт Монтас

Создатель Мойра Уолли-Бекетт

Главная героиня исполненной надежды истории о взрослении — юная сирота Энн, которая, невзирая на все трудности и невзгоды, стремится обрести своё место в жизни. Проведя тяжёлое детство в приюте, 13-летняя девочка по ошибке отправлена на постоянное проживание к пожилой старой деве и её брату. Благодаря своим живому воображению, недюжинному уму и доброму сердцу юная Энн преобразит жизнь своих опекунов и маленького городка, ставшего для неё настоящим домом.

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