Новости сериалов — лучшее за неделю

«Ведьмак» возглавляет топ самых рейтинговых сериалов Netflix — аудитория проявляет к проекту повышенный интерес.

Тайна рождения «Малыша Йоды» из «Мандалорца» раскрыта — Джон Фавро придумал всеобщего любимца семь лет назад.

«Дюнкерк» Кристофера Нолана помог Лорен Хиссрич создать «Ведьмака» — именно этот фильм натолкнул шоураннера на мысль о трёх временных линиях.

Марк Хэмилл готов сыграть Весемира в продолжении «Ведьмака» — правда, он понятия не имеет, кто это такой.

Режиссёр «Безумно богатых азиатов» вызвался снимать сериал для Disney+ про Роуз Тико — персонажу досталось чуть больше минуты экранного времени в «Скайуокере. Восходе».

Знакомьтесь с Холмсом и Ватсоном из многосерийного детектива «Нелегалы» — новое прочтение классики от Netflix.

Кевин Спейси в образе Фрэнка Андервуда призывает убивать… добротой — актёр не хочет выходить из образа.

Второй сезон «Мандалорца» стартует следующей осенью — создатель сериала лично сообщил об этом в своём твиттере.

Звезда «Американских богов» продолжает разоблачать продюсеров сериала — Орландо Джонс прямо заявил, что ему отказались платить за сценарий второго сезона.