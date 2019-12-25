Тайна рождения «Малыша Йоды» из «Мандалорца» раскрыта

Обожаемый зрителями до одержимости «Малыш Йода» — одна из самых больших загадок сериала «Мандалорец». Юный представитель расы, к которой принадлежит легендарный мастер-джедай «Звёздных войн», мотается по дальним рубежам галактики со смертоносным опекуном и не спешит раскрывать свои тайны. За него это сделал его непосредственный создатель — сценарист и шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро.

Оказывается, идея о диковинном персонаже пришла Фавро в голову ещё в 2012 году, когда Lucasfilm ушёл под крыло Disney. Именно тогда Фавро начал делать первые заметки, которые помимо прочего касались и персонажа, ныне официально называемого Дитя и любовно прозванного зрителями Малышом Йодой.

[«Малыш Йода»] — одна из тех идей, которым посвящены мои тогдашние заметки. Я просто пытался представить, что происходило после событий оригинальной трилогии, когда пала Империя. Мы знакомы с Йодой — очень старым мастером-джедаем, но что если бы появился новый персонаж из той же расы, едва-едва начинающий свой путь? Джон Фавро, гордый «отец»

В общем, можно смело утверждать, что Джон Фавро задумал своего «Мандалорца» ещё семь лет назад, а положенная в его основу любопытная идея о странствиях восприимчивого к Силе 50-летнего младенца и его сурового защитника с лихвой себя окупила.

Заключительная серия космического вестерна по вселенной «Звёздных войн» выйдет на потоковом сервисе Disney+ 27 декабря.