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Джей Джей Абрамс ответил на критику фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» Голливудская ассоциация кинокритиков назвала Дени Вильнёва режиссёром десятилетия «Готика» — THQ Nordic выпустила прототип потенциального ремейка «Союз спасения» — международный трейлер Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс снимут триллер о монстрах Говарда Лавкрафта
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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Режиссёр «Безумно богатых азиатов» жаждет снять сериал по «Звёздным войнам» про Роуз Тико

Волна народного негодования по «несправедливо» угнетённой Келли Мари Трэн, чьё количество экранного времени в «Скайуокере. Восходе» никак не соответствует степени важности её персонажа для всего франчайза, продолжает набирать силу. Вместе с хэштегами #RoseTicoDeservedBetter и #JusticeforRose она докатилась до самого азиатского режиссёра Голливуда Джона М. Чу («Безумно богатые азиаты»), который с ходу придумал решение проблемы, попутно ненароком трудоустроив себя на Disney+:

Окей, Disney+. Посадите меня в кресло, дайте мне сделать этот сериал. #РоузТикоЗаслуживаетЛучшего #СправедливостьДляРоуз

Как не печально, перспектива увидеть телевизионный спин-офф «Звёздных войн» о Роуз Тико становится всё более реальной, а Джей Джей Абрамсу ещё долго будут припоминать эти 76 секунд.

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