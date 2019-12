Режиссёр «Безумно богатых азиатов» жаждет снять сериал по «Звёздным войнам» про Роуз Тико

Волна народного негодования по «несправедливо» угнетённой Келли Мари Трэн, чьё количество экранного времени в «Скайуокере. Восходе» никак не соответствует степени важности её персонажа для всего франчайза, продолжает набирать силу. Вместе с хэштегами #RoseTicoDeservedBetter и #JusticeforRose она докатилась до самого азиатского режиссёра Голливуда Джона М. Чу («Безумно богатые азиаты»), который с ходу придумал решение проблемы, попутно ненароком трудоустроив себя на Disney+:

Ok @disneyplus . Put me in coach. Let's make this series happen. #RoseTicoDeservedBetter @starwars