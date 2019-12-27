Режиссёр «Безумно богатых азиатов» жаждет снять сериал по «Звёздным войнам» про Роуз Тико

Волна народного негодования по «несправедливо» угнетённой Келли Мари Трэн, чьё количество экранного времени в «Скайуокере. Восходе» никак не соответствует степени важности её персонажа для всего франчайза, продолжает набирать силу. Вместе с хэштегами #RoseTicoDeservedBetter и #JusticeforRose она докатилась до самого азиатского режиссёра Голливуда Джона М. Чу («Безумно богатые азиаты»), который с ходу придумал решение проблемы, попутно ненароком трудоустроив себя на Disney+:

Окей, Disney+. Посадите меня в кресло, дайте мне сделать этот сериал. #РоузТикоЗаслуживаетЛучшего #СправедливостьДляРоуз

Как не печально, перспектива увидеть телевизионный спин-офф «Звёздных войн» о Роуз Тико становится всё более реальной, а Джей Джей Абрамсу ещё долго будут припоминать эти 76 секунд.