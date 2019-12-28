Второй сезон «Мандалорца» стартует следующей осенью

Дабы поклонники «Звёздных войн» не сильно унывали, оттого что первый сезон «Мандалорца» подошёл к концу, создатель сериала Джон Фавро подкинул им хороших новостей. В день премьеры финального эпизода космического вестерна шоураннер в своём твиттере порадовал зрителей важным объявлением о продолжении истории.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Теперь у нас есть официальная приблизительная дата выхода второго сезона — осень 2020 года. Сериал получил от потокового сервиса Disney+ раннее продление, и съёмки второго сезона уже начались.

В приключенческом боевике о скитаниях уже неодинокого стрелка-мандалорца снимаются Педро Паскаль, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс, Вернер Херцог и Минг-На Вен. Фавро по-прежнему отвечает за сценарий и на этот раз даже срежиссирует как минимум один эпизод. С проектом ему помогает один из креативных столпов франчайза Дэйв Филони.