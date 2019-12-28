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Звезда «Американских богов» продолжает разоблачать продюсеров сериала

История с увольнением Орландо Джонса из третьего сезона «Американских богов» далека от завершения. Впрочем, актёр сам на это намекал в одном из своих первых декабрьских твитов, где описывал ситуацию вокруг проекта.

Как известно, Джонс и несколько других актёров из предыдущих сезонов не появятся в продолении, потому что, по заявлению создателей сериала, этого не предполагает сюжетная арка третьего сезона. Джонс же уверен, что уволен из-за расистской позиции нового шоураннера Чарльза Игли и наплевательского отношения продюсеров из Freemantle.

На днях актёр продолжил разоблачать руководство проекта, заявив, что его помощь в создании второго сезона никак не была оплачена. Не секрет, что съёмки второй телеглавы тёмного фэнтези оказались настоящим производственным адом, и Джонсу пришлось поработать ещё и за кадром — он помогал дописывать и переписывать сценарий.

В начале второго сезона есть сцена с Билкис, Ибисом и Нанси, которую я переписывал, а после стал всё чаще писать для этих персонажей. Они сами меня попросили: и Нил Гейман, и исполнительный продюсер Джесси Александр, и студия, и канал. Я начал делать кое-какие заметки для студии — с разрешения шоураннера, конечно, — и действительно вовлёкся в процесс. Они умоляли меня продолжать, но платить не хотели. Я им говорил, что не могу идти против сценарной гильдии, в которой состою. По правилам гильдии, они должны мне заплатить. Они отказались. Я сказал: «Это как-то по-расистски. Всем белым парням вы заплатили, и у них всё отлично».

А после Джонс прямо заявил, что студии совершенно определённо нет никакого дела до цветных героев истории.

Я знаю, что Freemantle наплевать на цветных персонажей. Они сами мне это сказали. Шоураннеры просили сосредоточиться на мистере Среде и Тени. Нет, серьёзно, на мистере Среде. Именно поэтому в первом эпизоде второго сезона мистер Среда внезапно рассказывает историю Американских богов. История должна излагаться от лица Тени, не Среды. Они не пишут для нас, потому что открыто говорят, мол, темнокожие лица «не продаются» в Европе.

 
Орландо Джонс, продолжает нагнетать

Остаётся дождаться, как на эту пламенную тираду отреагируют представители FremantleMedia North America. Меж тем проект уже какое-то время является объектом расследования Гильдии киноактёров США, обративших внимания на первые обвинения Джонса, прозвучавшие в середине декабря.

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Темы
 
Американские боги
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