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Сериал «Локи» официально ушёл в производство

Исполнитель титульной роли в сериале «Локи» опубликовал в своём инстаграме сообщение, уведомляющее зрителей о том, что производственный этап официально начался. На фото запечатлена творческая команда шестисерийного проекта Marvel Studios и сам Том Хиддлстон — все в хорошем настроении и готовы к работе.

Приключенческий экшен потокового сервиса Disney+ расскажет о похождениях бога обмана, успевшего сбежать в разгар событий «Мстителей: Финала». Тогда Локи удалось умыкнуть знаменитый Тессеракт и смыться вместе с ним живым и невредимым. После этого главный герой отправился в увлекательное путешествие по истории Мидгарда. В проект недавно записалась София Ди Мартино, которая, по слухам, сыграет женскую версию Локи.

Снимать сериал будет Кейт Херрон («Половое воспитание»), сценарную команду возглавляет шоураннер и исполнительный продюсер проекта Майкл Уолдрон («Рик и Морти»). Премьеру обещают в 2021 году.

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Локи
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