«Дюнкерк» Кристофера Нолана помог Лорен Хиссрич создать «Ведьмака»

Сконструировать сюжет «Ведьмака» оказалось для шоураннера сериала Лорен Шмидт Хиссрич настоящим вызовом. В различных интервью сценарист и продюсер не раз отмечала, что её первостепенной задачей было как можно раньше познакомить зрителей с тремя главными героями истории. И если с Геральтом из Ривии проблем не возникало, то встречи с Йеннифер и особенно Цири пришлось бы какое-то время дожидаться, если бы экранизация придерживалась хронологии литературного первоисточника.

Именно подробная предыстория Йен и повзрослевшая Цири стали главными серьёзными отступлениями от книжной серии Анджея Сапковского, зато асинхронный сюжет позволил всем трём персонажам появиться в сериале одновременно. Прибегнуть к подобной форме повествования Хиссрич помог «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Сюжетная конструкция военной драмы 2017 года идеально подходила для задумки главного сценариста.

Я смотрела фильм «Дюнкерк» и читала интервью с Кристофером Ноланом. Он рассказывал о временных линиях — в его картине их тоже три. Тогда я впервые осознала: «О Господи, теперь я знаю, как рассказать эти истории». Лорен Шмидт Хиссрич, знает, на кого равняться

Первый сезон многосерийного тёмного фэнтези вышел неделю назад, успел собрать армию фанатов, заставил интернет голосить про «чеканную монету» и обзавёлся продлением на второй сезон, съёмки которого стартуют в начале следующего года.