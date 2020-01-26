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Во Владивостоке снимают экранизацию «Осенних визитов» Сергея Лукьяненко

Прошлым летом стало известно, что фантастический роман Сергея Лукьяненко «Осенние визиты» послужит основой для отечественного сериала, который собираются снимать во Владивостоке. И, как выяснилось, процесс съёмок в самом разгаре.

Сегодня на ютюб-канале студии Cinema Code Production появился видеоролик, представляющий собой 7-минутное начало экранизации. Видео сообщает, что сериал создаётся поклонниками-энтузиастами на собственные средства, и поддержать проект копейкой можно на краудфандинговой платформе Planeta.ru. На данный момент собрано почти 400 тысяч рублей из 600 тысяч запланированных.

Восьмисерийная экранизация мрачной фантастической истории рассказывает о группе Визитёров, прибывших в наш мир побороться за определение дальнейшего пути развития человечества.

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Видео Осенние визиты
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