Хип-хоп разжигает революцию в трейлере подростковой фантастики «Крушение утопии»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu как никогда актуален со своим новым сериалом «Крушение утопии» (Utopia Falls). Первые промо-материалы — трейлер, постер и кадры подростковой антиутопии можно лицезреть ниже.

В далёком будущем,спустя сотни лет на Земле процветает последняя колония человечества под модным названием Новый Вавил (от Вавилона, не спрашивайте). Каждый год двадцать четыре трибута конкурсанта участвуют в «Голодных играх» «Танцах насмерть» танцевальном турнире «Экземпляр».

Не-такая-как-все дочка городского чиновника Алия открывает для себя древний музыкальный жанр хип-хопа, который власти скрывали в секретном Архиве. Насмотревшись на Снуп Дога, Избранная устраивает танцевальную революцию, быстро перерастающую в буржуазную.

Snoop Dogg лично подарит голос Архиву. Кроме того, сериал наполнят музыкой Кендрик Ламар, Алессия Кара, The Notorious B.I.G., Дэниэл Сизар, Джесси Рейес, Билл Уизерс и The Roots. К проекту привлекли модных музыкальных продюсеров и хореографов.

Актёрский состав включает Робин Аломар, Акиэль Жюльен, Робби Грэм-Кунц, Хамберли Гонсалес, Филлип Левицки, Девин Некода и Микки Нгуйен, а также Кейт Драммонд. Шоураннеры — Джозеф Маллоцци («Тёмная материя») и R.T. Thorne («Слепое пятно»). Премьера состоится 15 февраля.