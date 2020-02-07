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Хип-хоп разжигает революцию в трейлере подростковой фантастики «Крушение утопии»

Потоковый сервис Hulu как никогда актуален со своим новым сериалом «Крушение утопии» (Utopia Falls). Первые промо-материалы — трейлер, постер и кадры подростковой антиутопии можно лицезреть ниже.

В далёком будущем,спустя сотни лет на Земле процветает последняя колония человечества под модным названием Новый Вавил (от Вавилона, не спрашивайте). Каждый год двадцать четыре трибута конкурсанта участвуют в «Голодных играх» «Танцах насмерть» танцевальном турнире «Экземпляр».

Не-такая-как-все дочка городского чиновника Алия открывает для себя древний музыкальный жанр хип-хопа, который власти скрывали в секретном Архиве. Насмотревшись на Снуп Дога, Избранная устраивает танцевальную революцию, быстро перерастающую в буржуазную.

Snoop Dogg лично подарит голос Архиву. Кроме того, сериал наполнят музыкой Кендрик Ламар, Алессия Кара, The Notorious B.I.G., Дэниэл Сизар, Джесси Рейес, Билл Уизерс и The Roots. К проекту привлекли модных музыкальных продюсеров и хореографов.

Актёрский состав включает Робин Аломар, Акиэль Жюльен, Робби Грэм-Кунц, Хамберли Гонсалес, Филлип Левицки, Девин Некода и Микки Нгуйен, а также Кейт Драммонд. Шоураннеры — Джозеф Маллоцци («Тёмная материя») и R.T. Thorne («Слепое пятно»). Премьера состоится 15 февраля.

Постеры сериала «Крушение утопии»
Кадры из сериала «Крушение утопии» Кадры из сериала «Крушение утопии»
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Крушение утопии
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Хип-хоп разжигает революцию в трейлере подростковой фантастики «Крушение утопии»

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