Александр Яценко и Сергей Маковецкий примерили царский образ в тизере сериала «Грозный»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился тизер отечественного сериала под названием «Грозный» с Александром Яценко и Сергеем Маковецким в роли первого русского царя Ивана IV. Премьера состоится на телеканале «Россия», но дата пока не называется.

Многосерийная историческая драма Алексея Андрианова («София», «Годунов») посвящена жизни и правлению русского царя Ивана Васильевича Грозного, стремившегося утвердить на Руси единую и нерушимую власть. Помимо Яценко и Маковецкого в сериале снимаются Татьяна Лялина, Артур Иванов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Людмила Полякова, Игорь Яцко, Артём Ткаченко, Софья Лебедева, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников и другие.