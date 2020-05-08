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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Disney готовит сериал по киносерии «Сокровище нации»

Виртуально погостивший у портала Collider продюсер Джерри Брукхаймер не только подтвердил, что третья часть «Сокровища нации» в активной разработке, но и сообщил, что приключенческий франчайз расширится за счёт сериала, предназначенного для выхода на стриминговом сервисе Disney+.

По словам Брукхаймера, многосерийный проект находится в активном производстве. На руках уже имеется полностью завершённый сценарий пилотного эпизода и наброски всех остальных серий первого сезона.

Продюсер не вдавался в подробности, но кратко описал сюжет. Многосерийное «Сокровище нации» сохранит концепцию полнометражного оригинала, но актёрский состав будет состоять из молодых актёров. Правда, Брукхаймер не уточнял, идёт ли речь о приквеле про лихую юность Бенджамина Франклина Гейтса, или же в центре схожей по духу истории окажутся совершенно новые герои.

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