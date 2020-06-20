В новых сериях «Ну, погоди!» Волк будет некурящим

Как говаривал Овидий: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Судя по всему, этим принципом руководствуются и авторы ребута «Ну, погоди!». Новая инкарнация советской классики предназначена для нового поколения, именно поэтому образы главных персонажей претерпят неизбежные изменения. В частности Волк в новых эпизодах не будет курить.

Решение избавить хвостатого хулигана от этой вредной привычки в эфире радио «Говорит Москва» пояснил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев:

В тех сериях, для которых сейчас придумывают сюжеты, Волк не курит вообще ничего. [Раньше] это зрителю сообщало определённую информацию о Волке. Если сейчас Волк будет курить, то информация будет искажена. Сами зрители, что бы они сейчас ни говорили, будут вообще по-другому оценивать сам факт курения.

Машковцев считает, что главных персонажей необходимо изменить, дабы они были максимально понятны и близки современной аудитории. По его словам, создатели ребута изучают оригинальные образы Зайца и Волка, дабы раскрыть секрет их актуальности для советского зрителя, после определиться с тем, что наиболее актуально сейчас и, вооружившись этими ценными знаниями, добиться аналогичного эффекта для современной версии.

На днях «Союзмультфильм» представил трёх новых персонажей мультсериала — барсука Тима, Косулю Улю и Ежа Шу. Никак это и есть первые плоды той самой актуализации.