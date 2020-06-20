Таков путь: как Люк Скайуокер попал в «Мандалорца»

Человек множества талантов Марк Хэмилл продолжает вписывать своё имя в историю «Звёздных войн». Помимо Люка Скайуокера он успел побыть Дартом Бэйном в «Войнах клонов», игроком из казино в Канто-Байте Доббу Скэем в «Последних джедаях» и овиссианином Булио в «Скайуокере. Восходе». А теперь выясняется, что очередное появление актёра на просторах далёкой-далёкой галактики случилось не где-нибудь, а в «Мандалорце».

Оказывается, Хэмилл озвучил дроида-бармена в кантине Мос-Эйсли на Татуине, куда Мандо заглянул в пятом эпизоде (а сам Люк — в «Новой надежде»). Зовут героя EV-9D9, и мы уже видели его раньше — в «Возвращении джедая» он надзирал за другими дроидами во дворце Джаббы.