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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Таков путь: как Люк Скайуокер попал в «Мандалорца»

Человек множества талантов Марк Хэмилл продолжает вписывать своё имя в историю «Звёздных войн». Помимо Люка Скайуокера он успел побыть Дартом Бэйном в «Войнах клонов», игроком из казино в Канто-Байте Доббу Скэем в «Последних джедаях» и овиссианином Булио в «Скайуокере. Восходе». А теперь выясняется, что очередное появление актёра на просторах далёкой-далёкой галактики случилось не где-нибудь, а в «Мандалорце».

Оказывается, Хэмилл озвучил дроида-бармена в кантине Мос-Эйсли на Татуине, куда Мандо заглянул в пятом эпизоде (а сам Люк — в «Новой надежде»). Зовут героя EV-9D9, и мы уже видели его раньше — в «Возвращении джедая» он надзирал за другими дроидами во дворце Джаббы.

Рассказал обо всём этом сам Джон Фавро в восьмом эпизоде документалки о создании сериала. Актёр не фигурировал в титрах, потому что таков путь его участие держалось в секрете. Вот оно, внимание к деталям, завоевавшее «Мандалорцу» фанатскую любовь.

Таков путь: как Люк Скайуокер попал в «Мандалорца»
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Мандалорец
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