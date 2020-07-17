Трейлер комедии «Тед Лассо»: Джейсон Судейкис учит англичан играть в футбол

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Apple TV+ выпустил трейлер спортивной комедии «Тед Лассо», которая обыгрывает известную путаницу со словом «футбол» по обе стороны Атлантики. Премьера сериала состоится 14 августа.

Джейсон Судейкис играет тренера местечковой команды по американскому футболу из Канзаса, которого приглашают возглавить тренерский штаб профессиональной футбольной команды в Англии. И всё бы хорошо, но о классическом английском футболе Лассо не имеет никакого представления.

Судейкис также выступает исполнительным продюсером и создателем проекта совместно с Биллом Лоуренсом («Клиника»).

И первый тизер-постер в довесок: