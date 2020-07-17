 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Мультсериал «Звёздные войны: Войны клонов» обзавёлся спин-оффом «Бракованная партия» Неделя аниме на «КГ» — главные новости 6–12 июля Мэтт Ривз готовит многосерийный спин-офф «Бэтмена» для HBO Max Спасти человечество: вышел первый тизер фантастического эпика «Академия» Айзека Азимова Второй трейлер «Довода» Кристофера Нолана: не путешествия во времени — инверсия
СЕРИАЛЫ
267
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Трейлер комедии «Тед Лассо»: Джейсон Судейкис учит англичан играть в футбол

Потоковый сервис Apple TV+ выпустил трейлер спортивной комедии «Тед Лассо», которая обыгрывает известную путаницу со словом «футбол» по обе стороны Атлантики. Премьера сериала состоится 14 августа.

Джейсон Судейкис играет тренера местечковой команды по американскому футболу из Канзаса, которого приглашают возглавить тренерский штаб профессиональной футбольной команды в Англии. И всё бы хорошо, но о классическом английском футболе Лассо не имеет никакого представления.

Судейкис также выступает исполнительным продюсером и создателем проекта совместно с Биллом Лоуренсом («Клиника»).

И первый тизер-постер в довесок:

Постеры сериала «Тед Лассо»
+ Обсудить
Темы
 
Видео Тед Лассо
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Трейлер комедии «Тед Лассо»: Джейсон Судейкис учит англичан играть в футбол

Тоже интересно

 
Кино «Вратарь галактики» — трейлер фантастического экшена Джаника Файзиева
 
Кино Перезагрузка серии ужастиков «Пила» начинается с первого ролика
 
Кино Номинанты на «Золотую малину»: «Робин Гуд», «Холмс и Ватсон» и Дональд Трамп
 
Кино Что думают первые зрители фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» после премьеры
 
Кино Звезда «Чёрной пантеры» объяснил, в чём проблема Мартина Скорсезе (просто он белый)
 
Кино Ситхи-штурмовики появятся в девятом эпизоде «Звёздных войн»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
СкороЛазер-шоу «Три дебила»
 
СкороЕВА (аудио)

Выйдут в июле

18 СбТелеовощи (аудио)
19 ВсТелеовощи (видео)
19 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 416: «Бессмертная гвардия» и «Грейхаунд»
 
30Ноль кадров в секунду – 325: По нормам инклюзивности
 
10ЕВА
 
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 101: Ubisoft Forward
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru