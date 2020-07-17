Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 416: «Бессмертная гвардия» и «Грейхаунд»

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Содержание
|03:54 —
|Благодарим наших спонсоров
|05:55 —
|Мэтт Ривз готовит многосерийный спин-офф «Бэтмена» для HBO Max
|16:08 —
|Слух: возможен новый фильм про Джона Константина с Киану Ривзом
|25:24 —
|Повзрослевшая Императрица из «Бесконечной истории» вернёт вам сказку из 80-х
|31:21 —
|Жаркий дебют Бьянки Ван Дамм в «Тёмных мечтах» Александра Невского
|38:42 —
|Александра Даддарио предаётся плотским утехам в драме «50 оттенков Токио»
|41:17 —
|Эмилия Кларк занимается непотребством в триллере «Роковая связь»
|46:31 —
|Тизер драмы «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова
|51:59 —
|Почему Рэй Фишер не может рассказать всей правды о Джоссе Уидоне
|01:02:29 —
|Зачитываем донаты
|01:09:54 —
|Появление Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря» зависит от итогов суда с Эмбер Хёрд
|01:18:10 —
|Хейли Этвелл обнажилась, показав готовность к экшену в «Миссия невыполнима 7»
|01:21:12 —
|Как Тэнди Ньютон не стала Ангелом Чарли из-за сексиста режиссёра и расистки Эми Паскаль
|01:26:43 —
|Флоренс Пью сменит Скарлетт Йоханссон на посту Чёрной вдовы
|01:29:20 —
|«Трон 3» с Джаредом Лето всё-таки жив
|01:36:06 —
|Различные высказывания Шарлиз Терон
|01:40:06 —
|Гильермо Дель Торо всё ещё надеется снять «Хребты безумия»
|01:45:03 —
|«Бессмертная гвардия» — обсуждение фильма со спойлерами
|02:30:47 —
|«Грейхаунд» — обсуждение фильма со спойлерами
|02:52:51 —
|Благодарим наших спонсоров
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