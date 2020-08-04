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Сара Полсон примеряет роль медсестры в трейлере красочного триллера «Рэтчед»

Спаси одну жизнь — и ты героиня; спаси сотню — и ты медсестра. Решив не баловаться промо и тизерами, потоковый сервис Netflix сразу опубликовал полноценный трейлер нового творения Райана Мёрфи — триллера «Рэтчед» с Сарой Полсон, которая более чем убедительна в роли знаменитой инфернальной медсестры.

Сериал-приквел романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» поведает о том, как и почему Милдред Рэтчед (Полсон) превратилась в кровожадное чудовище, беспощадного «серого кардинала», практически безраздельно властвующего над персоналом и пациентами психиатрической лечебницы.

В сериале также снимаются Шэрон Стоун, Синтия Никсон, Финн Уиттрок, Чарли Карвер, Джуди Дэвис, Харриет Харрис, Аманда Пламмер, Кори Столл, Софи Оконедо и Винсент Д'Онофрио.

Первый из двух заказанных видеосервисом сезонов зрители увидят 18 сентября.

И новый постер:

Постеры сериала «Рэтчед»
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Темы
 
Видео Рэтчед
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