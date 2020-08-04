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Безумие высшего качества — состоялся официальный релиз финального трейлера второго сезона «Пацанов»

Потоковый сервис Amazon выдержал многозначительную паузу и вслед за слитым в сеть финальным трейлером второго сезона «Пацанов» выпустил его официальную версию — в отличном качестве. В виде бонуса прилагаются два свежих постера с главными соперниками Билли Бутчером (Карл Урбан) и Хоумлендером (Энтони Старр).

Трёхминутный ролик позволяет во всей полноте насладиться творящимся в продолжении развесёлым безобразием. До премьеры второго сезона антисупергеройской сатиры Эрика Крипке по комиксу Гарта Энниса остаётся всего месяц — первые три эпизода зрители смогут посмотреть 4 сентября.

Постеры:

Постеры сериала «Пацаны» Постеры сериала «Пацаны»
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Пацаны
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