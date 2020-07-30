Больше крови, секса и экшена в расширенном трейлере второго сезона «Пацанов»

Некий доброжелатель раньше времени слил в сеть расширенный трейлер второго сезона «Пацанов». Новый ролик (пока не в лучшем качестве) включает больше сцен с супергероиней Шторм (Ая Кэш), ту самую сцену с несчастным китом и многое-многое другое. Премьера продолжения состоится 4 сентября — в этот день зрители смогут посмотреть всего три серии. Остальные эпизоды, как уже сообщалось, будут выходить на Amazon еженедельно.

Во втором сезоне на долю главных героев выпадут тяжкие испытания — они на своей шкуре почувствуют, что значит стать мишенями для взбесившихся супергероев. В продолжении снимаются Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, Джим Бивер, Джанкарло Эспозито, Горан Вишнич, Клаудия Думит и Пэттон Освальт.