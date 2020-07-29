Авторы сериала про Судью Дредда хотят заманить в проект Карла Урбана и Сильвестра Сталлоне

Портал RadioTimes сообщает, что давно обещанная многосерийная антиутопия «Судья Дредд: Мега-Сити 1» находится в плотной разработке — об этом совсем недавно заявил **Джейсон Кингсли, глава участвующей в производстве компании Rebellion.

Кингсли заверил, что сценарий футуристического боевика о суровых слугах закона уже полностью готов, и началу съёмок мешает исключительно пандемия. Как только позволит эпидемиологическая обстановка, они тут же приступят к активной фазе производства.

Я хочу, чтобы сериал стал сиквелом [фильма 2012 года с Карлом Урбаном]. Мы вернули себе права, поэтому можем воплотить это в жизнь, осталось только избавиться от вируса, чтобы запустить все необходимые процессы в теле- и кинопроизводстве. Сейчас это больной вопрос для всех. Джейсон Кингсли, грешит на COVID-19

По словам Кингсли, проект пока не нашёл себе подходящую стриминговую платформу или канал, но уж ведутся активные переговоры сразу с несколькими вещателями.

Ну, и, пожалуй, самое главное: создатели сериала очень хотят вернуть во вселенную Дредда Карла Урбана, а также Оливию Тирлби, сыгравшую его юную напарницу Кассандру Андерсон. Результат будет зависеть от совместимости рабочих графиков. А ещё пошутили, мол, с удовольствием позвали бы Сильвестра Сталлоне, впервые воплотившего Судью на экране в фильме 1995 года.