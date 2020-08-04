Милдред готова мучить пациентов на свежих постерах триллера «Рэтчед» Райана Мёрфи

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный триллер Райана Мёрфи «Рэтчед» обзавёлся парой свежих постеров, над которыми почти наверняка трудилась та же команда, что работает над плакатами антологии «Американская история ужасов». Потоковый сервис Netflix обещает показать первый сезон 18 сентября.

Сериал, основанный на оригинальной идее Мёрфи, является своеобразной предысторией романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Приквел расскажет о постепенном превращении Милдред Рэтчед (Сара Полсон) из молодой медсестры в кровожадное чудовище, беспощадного «серого кардинала», практически безраздельно властвующего над персоналом и пациентами психиатрической клиники.

Помимо Полсон в сериале снимаются Шэрон Стоун, Синтия Никсон, Финн Уиттрок, Чарли Карвер, Джуди Дэвис, Харриет Харрис, Аманда Пламмер, Кори Столл, Софи Оконедо и Винсент Д'Онофрио.