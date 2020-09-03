 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Оливия Уайлд срежиссирует фильм про Женщину-паука от Marvel и Sony Лорен Шмидт Хиссрич готовит спин-офф «Ведьмака» без Геральта Презентация Xbox Games Showcase — просмотр и обсуждение в прямом эфире Замена Руби Роуз: главную героиню во втором сезоне «Бэтвумен» сыграет Джависия Лесли «Последнее королевство» обзавелось пятым сезоном
КИНО
СЕРИАЛЫ
166
 
Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Мертвецы вместо супергероев: у Зака Снайдера появилась ещё одна киновселенная

Потоковый сервис Netflix настолько уверен в успехе Зака Снайдера и его «Армии мертвецов» (а кто бы не был), что уже за год до премьеры решил продлить удовольствие от сотрудничества и дать режиссёру полный карт-бланш. Теперь вместо одного фильма о группе наёмников, решивших провернуть самое дерзкое ограбление в истории в разгар зомби-апокалипсиса, будет сразу два, а ещё анимационный сериал — полноценная вселенная.

Известно, что новый полнометражный проект будет приквелом, в котором точно появится персонаж Маттиаса Хвайгхёфера. Более того, он же и срежиссирует фильм по сценарию Шэя Хаттена («Джон Уик 3»). Снайдер выступит исполнительным продюсером вместе с супругой Деборой, Уэсли Коллером и Даном Маагом.

Что до анимационного сериала Army of the Dead: Lost Vegas, он расскажет предысторию героя Дэйва Батисты и его спасательной команды, пытавшейся отстоять Вегас в самом начале нашествия зомби. Шоураннер проекта — Джей Олива, начинавший как художник по раскадровке («Лига справедливости», «Тор: Рагнарёк»), который, как и Снайдер, срежиссирует два эпизода. Сценарно-продюсерская команда мультфильма будет та же, что и у приквела, а озвучанием займутся Батиста, Элла Пёрнелл, Тиг Нотаро, Ана де ла Регера и Омари Хардвик.

Такая вот Лига мертвецов Зака Снайдера.

+ Обсудить
Темы
 
Армия мертвецов
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Армия мертвецов» Зака Снайдера отправлена на пересъёмки — оскандалившегося актёра заменят лесбиянкой, победившей рак
 
Дэйв Батиста записался в «Армию мертвецов» Зака Снайдера
 
Первый взгляд на главных героев «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Тоже интересно

 
Фильм про Джокера с Хоакином Фениксом официально одобрен студией
 
«Король Лев» — первый тизер-трейлер
 
«Терминатор: Тёмная судьба» — шесть новых кадров
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 296: Кастинг у Пьера Вудмана
 
Продюсер фильма «Алита: Боевой ангел» предлагает поклонникам вымаливать сиквел у новой студии
 
«Терминатор: Тёмные судьбы» — первый кадр из трейлера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
LIVEТелеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в сентябре

6 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
6Ноль кадров в секунду – 332: Be Excellent to Each Other
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 103: Интервью с главой Sobaka Studio
 
5ЕВА
 
 
4Телеовощи – 355: Санитары Манхэттена
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 424: Обсуждение «Союза спасения» и обзора BadComedian
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru