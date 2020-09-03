Мертвецы вместо супергероев: у Зака Снайдера появилась ещё одна киновселенная

Потоковый сервис Netflix настолько уверен в успехе Зака Снайдера и его «Армии мертвецов» (а кто бы не был), что уже за год до премьеры решил продлить удовольствие от сотрудничества и дать режиссёру полный карт-бланш. Теперь вместо одного фильма о группе наёмников, решивших провернуть самое дерзкое ограбление в истории в разгар зомби-апокалипсиса, будет сразу два, а ещё анимационный сериал — полноценная вселенная.

Известно, что новый полнометражный проект будет приквелом, в котором точно появится персонаж Маттиаса Хвайгхёфера. Более того, он же и срежиссирует фильм по сценарию Шэя Хаттена («Джон Уик 3»). Снайдер выступит исполнительным продюсером вместе с супругой Деборой, Уэсли Коллером и Даном Маагом.

Что до анимационного сериала Army of the Dead: Lost Vegas, он расскажет предысторию героя Дэйва Батисты и его спасательной команды, пытавшейся отстоять Вегас в самом начале нашествия зомби. Шоураннер проекта — Джей Олива, начинавший как художник по раскадровке («Лига справедливости», «Тор: Рагнарёк»), который, как и Снайдер, срежиссирует два эпизода. Сценарно-продюсерская команда мультфильма будет та же, что и у приквела, а озвучанием займутся Батиста, Элла Пёрнелл, Тиг Нотаро, Ана де ла Регера и Омари Хардвик.

Такая вот Лига мертвецов Зака Снайдера.