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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
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Джейсон Момоа метит на главную роль в приквеле «Ведьмак: Происхождение»

В июле выяснилось, что стриминговый сервис Netflix взялся за разработку приквела «Ведьмака». Многосерийное фэнтези под названием «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin) курируют создатели оригинального проекта Лорен Шмидт Хиссрич и Деклан Де Барра. А на днях появились слухи, будто на главную роль в новом сериале метит Джейсон Момоа («Граница», «Игра престолов», «Видеть»).

По данным бдительных ребят из Redanian Intelligence, этим слухам можно верить. В свежем выпуске информационного бюллетеня Production Weekly «Ведьмак: Происхождение» значится как проект шоураннера Де Барры, пребывающий в активной разработке, а Момоа упоминается в качестве вероятного исполнителя главной роли. Судя по всему, контракт ещё не заключён, и актёр как раз сейчас ведёт переговоры о своём участии в сериале.

Шестисерийная предыстория расскажет о событиях, происходивших за 1200 лет до временной линии оригинала. Фэнтези поведает о грандиозном магическом катаклизме под названием Сопряжение сфер, когда миры эльфов, монстров и людей слились воедино и появились мутанты-ведьмаки. Предполагается, что Джейсон Момоа как раз и сыграет первого ведьмака в истории Континента.

Снимать приквел будут в Великобритании и возьмутся за него, как только завершат в феврале съёмки второго сезона «Ведьмака». Премьера намечена на 2022 год.

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Ведьмак: Происхождение
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