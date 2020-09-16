 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Второй сезон «Мандалорца» получил дату выхода Неделя аниме на «КГ» — главные новости 24–30 августа Суд запретил Apple блокировать Unreal Engine на iOS, а вот Fortnite туда пока не вернут Мэтт Ривз готовит многосерийный спин-офф «Бэтмена» для HBO Max Марго Робби возглавит новых «Пиратов Карибского моря» от сценаристки «Хищных птиц»
СЕРИАЛЫ
153
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Аниманьяки возвращаются на Hulu

Аниманьяки возвращаются! Собственно, изначально об этом объявили ещё пару лет назад, но анонс — это одно. А вот дата выхода и первое сколь-нибудь полноценное промо — другое. И теперь всё это у нас есть.

«Аниманьяки», если кто запамятовал или не знал — спродюсированный самим Стивеном Спилбергом культовый мультсериал, во многом служивший духовным наследником Looney Tunes. Оригинальный сериал, проживший 99 серий с 1993 по 1998 годы (и показанный в России силами СТС под названием «Озорные анимашки»), преимущественно рассказывал о приключениях Якко, Вакко и Дот Уорнеров — трёх мультяшек настолько озорных, что главы Warner Bros. на много лет заперли их в своей водонапорной башне. Сериал, как и полагается лучшим семейным комедиям, сочетал в себе познавательные элементы для детей, шутки для всех возрастов и намёки, которые оценят только взрослые. Скажем, была там прекрасная песня о величии вселенной и том, насколько ничтожны по сравнению с ней люди:

Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и Аниманьяков действительно заперли подальше от людских глаз. Только чтобы интерес к их сериалу резко подскочил с его появлением на Netflix, убедив Hulu заказать два 13-серийных сезона новых «Аниманьяков». Первый из них выпустят уже относительно скоро — 20 ноября, а второй последует где-нибудь в будущем году.

Ну а пока можно насладиться небольшим промо-роликом, демонстрирующим несколько важных вещей. Во-первых то, что над озвучкой трудятся всё те же люди. Во-вторых, что вместе с семейкой Уорнеров вернутся и две других звезды сериала — Пинки и Брейн, в своё время дослужившиеся до собственного шоу. В-третьих, что дизайн новой версии не пытается переиначить классику — это вам не попытка угодить потенциальной новой аудитории в ущерб старым фанатам (которые, по-хорошему, должны будут смотреть новые сезоны со своими детьми).

+ Обсудить
Темы
 
Видео Аниманьяки Аниманьяки
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниманьяки возвращаются на Hulu

Тоже интересно

 
Кино Бесплатные кинопоказы «Капитана Марвел» гарантированы
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Kingdom Come: Deliverance
 
Кино «Мэри Поппинс возвращается» — полноценный трейлер нового продолжения
 
Шоураннеры «Игры престолов» понятия не имели, как снимать сериал
 
Кино Только один актёр прочитал полный сценарий «Мстителей: Финала»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в сентябре

 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
18Телеовощи – 357: Быстро и безболезненно
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 426: «Мулан» и «Поезд в Пусан 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 333: ...and Party on, Dudes!
 
13ЕВА – 389: Конец бесконечного ужаса
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru