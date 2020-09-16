Аниманьяки возвращаются на Hulu

Аниманьяки возвращаются! Собственно, изначально об этом объявили ещё пару лет назад, но анонс — это одно. А вот дата выхода и первое сколь-нибудь полноценное промо — другое. И теперь всё это у нас есть.

«Аниманьяки», если кто запамятовал или не знал — спродюсированный самим Стивеном Спилбергом культовый мультсериал, во многом служивший духовным наследником Looney Tunes. Оригинальный сериал, проживший 99 серий с 1993 по 1998 годы (и показанный в России силами СТС под названием «Озорные анимашки»), преимущественно рассказывал о приключениях Якко, Вакко и Дот Уорнеров — трёх мультяшек настолько озорных, что главы Warner Bros. на много лет заперли их в своей водонапорной башне. Сериал, как и полагается лучшим семейным комедиям, сочетал в себе познавательные элементы для детей, шутки для всех возрастов и намёки, которые оценят только взрослые. Скажем, была там прекрасная песня о величии вселенной и том, насколько ничтожны по сравнению с ней люди:

Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и Аниманьяков действительно заперли подальше от людских глаз. Только чтобы интерес к их сериалу резко подскочил с его появлением на Netflix, убедив Hulu заказать два 13-серийных сезона новых «Аниманьяков». Первый из них выпустят уже относительно скоро — 20 ноября, а второй последует где-нибудь в будущем году.

Ну а пока можно насладиться небольшим промо-роликом, демонстрирующим несколько важных вещей. Во-первых то, что над озвучкой трудятся всё те же люди. Во-вторых, что вместе с семейкой Уорнеров вернутся и две других звезды сериала — Пинки и Брейн, в своё время дослужившиеся до собственного шоу. В-третьих, что дизайн новой версии не пытается переиначить классику — это вам не попытка угодить потенциальной новой аудитории в ущерб старым фанатам (которые, по-хорошему, должны будут смотреть новые сезоны со своими детьми).