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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:
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У сериала «Женщина-Халк» появилась женщина-режиссёр

Супергеройский сериал Marvel Studios «Женщина-Халк» в дополнению к женщине-сценаристу Джессике Гао («Рик и Морти») получил женщину-режиссёра. Снимать пилот и несколько эпизодов первого сезона будет Кэт Койро, срежиссировавшая несколько серий «В Филадельфии всегда солнечно», «Мик» и «Мёртв для меня».

Предполагается, что центральным персонажем сериала станет юрист Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Беннера. В комиксах Женщина-Халк — зелёная великанша с целым набором сверхспособностей — временами крушит всё вокруг, но превращаясь, умудряется сохранять ясность ума и собственную личность. А ещё в привычке у главной героини ломать четвёртую стену.

Койро также вошла в команду исполнительных продюсеров проекта. О кастинге никаких новостей пока нет. Сугубо по слухам, съёмки сериала могут начаться в начале следующего года.

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Женщина-Халк
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