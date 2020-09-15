Копьё и Клык против магической напасти в трейлере «Первобытного человека» Дженнди Тартаковски

Телеканал Adult Swim опубликовал минутный экшен-трейлер продолжения анимационного сериала Дженнди Тартаковски «Первобытный человек». Главных героев (всё в порядке, боевая подруга охотника жива-здорова) ждут новые опасные приключения в доисторическом мире и новая угроза, судя по всему, магической природы.

Приключенческая экшен-драма рассказывает о пещерном человеке на заре эволюции и динозавре на грани вымирания — общая трагедия свела их и сделала из представителей двух видов самых настоящих друзей. Они готовы жизнь отдать друг за друга, а их общение не нуждается в словах. Вместе человек и динозавр пытаются выжить в жестоком первобытном мире.