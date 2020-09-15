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Первоисточники: twitter.comcomicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Дин Винчестер примеряет ночной колпак и режет тыквы на свежих кадрах «Сверхъестественного»

Телеканал The CW не устаёт радовать поклонников сериала «Сверхъестественное», исправно публикуя свежие промо-материалы заключительного сезона. На этот раз в сети появились очередной постер финальных эпизодов и подборка кадров из 14 серии под названием Last Holiday, где Сэм (Джаред Падалеки) и Дин (Дженсен Эклз) Винчестеры заглянут в бункер к лесной нимфе, оберегающей свою семью от опасностей внешнего мира.

Кадры из сериала «Сверхъестественное» Кадры из сериала «Сверхъестественное» Кадры из сериала «Сверхъестественное» Кадры из сериала «Сверхъестественное» Кадры из сериала «Сверхъестественное» Кадры из сериала «Сверхъестественное» Кадры из сериала «Сверхъестественное» Кадры из сериала «Сверхъестественное» Кадры из сериала «Сверхъестественное» Кадры из сериала «Сверхъестественное» Промо-арт сериала «Сверхъестественное» Промо-арт сериала «Сверхъестественное»

Заключительный сезон под присмотром шоураннера Эндрю Дэбба вернётся к своим преданным зрителям с оставшимися семью эпизодами 8 октября. Завершится эпоха 19 ноября с выходом последней серии и бонусного спецэпизода о съёмках сериала под названием The Long Road Home.

Постер:

Постеры сериала «Сверхъестественное»
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