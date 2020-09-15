Дин Винчестер примеряет ночной колпак и режет тыквы на свежих кадрах «Сверхъестественного»

Телеканал The CW не устаёт радовать поклонников сериала «Сверхъестественное», исправно публикуя свежие промо-материалы заключительного сезона. На этот раз в сети появились очередной постер финальных эпизодов и подборка кадров из 14 серии под названием Last Holiday, где Сэм (Джаред Падалеки) и Дин (Дженсен Эклз) Винчестеры заглянут в бункер к лесной нимфе, оберегающей свою семью от опасностей внешнего мира.

Заключительный сезон под присмотром шоураннера Эндрю Дэбба вернётся к своим преданным зрителям с оставшимися семью эпизодами 8 октября. Завершится эпоха 19 ноября с выходом последней серии и бонусного спецэпизода о съёмках сериала под названием The Long Road Home.

Постер: