Множественные миры, волшебный нож и многое другое в ролике о создании второго сезона «Тёмных начал»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился свежий видеоматериал, посвящённый совместному проекту британского телевещателя BBC и кабельного канала HBO — многосерийному фэнтези «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана. Ролик с участием исполнителей центральных партий поведает о целях, планах и намерениях основных героев во втором сезоне, значительно расширяющем вселенную сериала.

Лира Белаква (Дафни Кин) отправляется в путешествие по новым мирам, где она знакомится с земным мальчиком Уиллом (Амир Уилсон), у которого есть волшебный нож, позволяющий рассекать ткань реальности. Новым знакомым предстоит узнать о своём предназначении, в то время как вокруг сгущается тьма и назревает великая война за судьбы миров.

Также во втором сезоне снимаются Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс, Эндрю Скотт, Эрион Бакаре, Рута Гедминтас, Симона Кирби и другие.