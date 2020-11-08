Телеовощи. Выпуск 365: Настоящий андеграунд

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:12 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:03:27 —
|Новости
|00:31:01 —
|Отвечаем на вопросы
|00:50:30 —
|«Искатели истины» (Truth Seekers) — 1x01—04
|01:03:08 —
|«Адский Босс» (Helluva Boss) — 1x01
|01:06:43 —
|«Мандалорец» — 2x01
|01:14:42 —
|«Варвары» — 1x02
|01:32:20 —
|«Воин» — 2x05
|01:48:18 —
|«Первобытный человек» — 1x10 (финал сезона)
|02:01:58 —
|«Секс в большом городе» — 1x12 (финал сезона)
|02:15:31 —
|«Дюна» — 1x02—03
|02:34:05 —
|«Тьма» — 1x01
|02:47:52 —
|«Вавилон 5» — 4x01 (впечатления Юрия)
|02:55:35 —
|«Футурама» — 1x05 (впечатления Ларисы)
|03:04:10 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x20 (впечатления Юрия и Льва)
|03:17:32 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:10 —
|«Ход королевы» — 1x02—07 (финал сериала)
|14:13 —
|«Утиные истории» — 3x14