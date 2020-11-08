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Релизный трейлер консольного эксклюзива PS5 — экшена Godfall «Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция Авторы Life is Strange собираются создавать ещё больше проектов Братья Винчестеры уходят в закат в трейлере финальных эпизодов «Сверхъестественного» BioWare потихоньку работает над новой частью Mass Effect
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Телеовощи. Выпуск 365: Настоящий андеграунд
 
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в ноябре

9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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15 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 365: Настоящий андеграунд
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 435: «Ведьмы» и вся правда о расизме
 
22Ноль кадров в секунду – 341: Нет, но да
 
9ЕВА – 397: А ты бы трахнул звезду?..
 
5Телеовощи – 364: Все любят мистера Бига
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