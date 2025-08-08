 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Арнольд Шварценеггер и Дэнни Гловер появились в новом финале «Хищника: Убийца убийц» (видео) Сериал по «Гарри Поттеру» нашёл своих Дурслей и министра магии Фаджа Продолжение «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» получило новые постеры Крысы, песок и большие черви — Oni Press поделилось страницами второго выпуска «Мышей-байкеров с Марса» «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
← Все рецензии О сериалеВидео / 17Кадры / 3Постеры / 3Разное / 4Фанарт

Уэнсдэй

Wednesday

Рецензии ВсеяредакцииПуть ворона (Катерина Воскресенская)Это Среда, мои чуваки! (второй сезон, 1-4 эпизоды) (Алексей Абросимов)
Это Среда, мои чуваки! (второй сезон, 1-4 эпизоды)

Осенью 2022 года Уэнсдэй Аддамс поступила в академию Невермор — место, где учатся изгои, существа, обладающие особыми талантами и отличающиеся от обычных людей, так называемых нормисов. Первый год обучения выдался не самым простым: мало того, что её пытались убить, а школу спалить, так ещё миллионы вуайеристов с жадным любопытством прильнули к экранам телевизоров, чтобы тайком наблюдать за похождениями бледной девочки в готическом прикиде.

Спустя три года реального времени и три месяца по внутреннему хронометражу, Уэсндэй возвращается в стены Невермора, чтобы продолжить своё обучение. Она всё так же скептически относится к идее получать образование в заведении, где учебному плану внимания уделяют меньше, чем безопасности учеников, а последняя по количеству дыр переплюнет решето. Однако подростковый бунтарский дух — ничто по сравнению с мощью сценарного колдунства и зрительскими рейтингами. С последними у сериала всё в порядке — второй сезон разбили на две части, чтобы сорвать побольше хайпа.

Что стоит сказать о втором сезоне (точнее, первой его половине)? Следует признать, что часть обещаний, высказанных причастными за прошедшее время, оказалась верной — общая тональность второго сезона действительно отличается от первого. Хорошо это или плохо — другой вопрос. Стало сильно меньше типичных подростково-девчачьих амурных страданий — дела любовные резко отошли на второй план, а то немногое, что проскальзывает в повествовании, используется в том числе и для комического эффекта.

Освободившийся хронометраж пустили на благое и динамичное дело — движуху. Детективные линии стали занимать больше времени, хотя на качестве это никак не сказалось — это всё ещё откровенно детские интрижки с минимумом логики и хромающей на обе ноги мотивацией. Но в чехарде сменяющих друг друга событий как-то не шибко обращаешь на это внимания. На экране постоянно что-то происходит, титульная героиня регулярно решает важные задачи (кроме учебных, на учёбу в этой академии хвост чупакабры положили), все куда-то идут, что-то делают. В общем, сплошное удовольствие для фанатов СДВГ.

Стоит также отметить, что дефицит любовных линий позволил уделить больше внимания другим персонажам. Кого-то может разочаровать тот факт, что соседка Уэнсдэй по комнате Эдин в исполнении Эммы Майерс резко отъехала на второй план, но на её место пришла новая подружка-помощница Агнес Демилль, сыгранная Иви Темплтон (вписалась как влитая). Побочная и не особо нужная сюжетная линия сирены Бьянки нивелируется похождениями Пагсли Аддамса, для которого этот учебный год стал первым в академии — умилительно выглядят попытки старшей сестры смотреть на брата свысока при возросшей разнице в росте.

Пожалуй, самым большим плюсом второго сезона можно назвать увеличеное экранное время старших Аддамсов. Если с матушкой Мортишей у главной героини постоянные контры, но эпизодическое присутствие Гомеса придает очаровательный комедийный шарм — каждая сцена с ним по-своему уморительна. Неважно, что происходит — зомби ломится в душ, или жена с дочкой говорят, что устроят дуэль — Гомес отреагирует с невозмутимым обаянием.

Собственно, благодаря более активному вовлечению всей семейки Аддамс в повествование, второй сезон обретает чётко выраженные комедийные черты. И это, чёрт возьми, хорошо! Как ни крути, излишняя серьёзность портила такой откровенно фарсовый проект. Напускная мрачность Уэнсдэй с её якобы мрачными репликами создавала не столько эффект «девочки не от мира сего», сколько вызывала в памяти такой забытый термин как «педовка». Нарочитое позерство ранее убивало львиную долью очарования, а все угрозы воспринимались в умилительном духе: «Ути, какая пуся! Глазками зыркает, губки надула, бровки нахмурила, ножкой так решительно — топ!»

Даже во втором сезоне Уэнсдэй осталась верна себе — всё так же сыплет бесполезными угрозами, сердито хмурится и делает вид, что она вся такая не такая. Но теперь, на фоне остальной семейки и прочих персонажей, это уже не выглядит слишком неестественно. Сериал наконец-то обнажил истинное нутро, самую суть семейки Аддамс — комедия чёрного юмора, где внешняя мрачность является лишь катализатором балансирующего на грани абсурда юмора.

И если воспринимать «Уэнсдэй» именно как лайтово-комедийную вариацию «Гарри Поттера» с уклоном в готическую субкультуру, то второй сезон оказывается на голову выше первого, где авторы ещё пытались корчить серьёзные мины и потакать зрительницам любовными любовями. Это просто развлекательное зрелище, в котором не стоит искать глубоких мыслей — ведь, как могла бы сказать сама Уэнсдэй, «Глубокие мысли — как могила: стоит начать копаться в них — и можешь остаться там навсегда».

Конечно, определенные недостатки в сериале имеются: ярко выраженная феминоцентричность, при которой персонажи мужского пола сплошь либо злодеи, либо полезные дурачки, не доведенные до ума концепции вроде соревнования скаутов-нормисов и обладающих суперсилами изгоев, обилие сюжетных линий, часть из которых либо воспринимается чужеродно, либо обладает филерными эффектами, откровенная сценарная броня и популяция роялей в кустах. Но при этом минусы уравновешиваются плюсами: всё то же соревнование со скаутами (пусть и короткое), визуальная составляющая, включая работу костюмеров и гримёров, актёрские работы и комедийный уклон

Единственное, что настораживает в первой половине второго сезона — это то, что она закончилась. Как бы все самые лучшие идеи не сконцентрировались в этих четырёх эпизодах. Хочется надеяться, авторам хватит чувства такта выдержать заданную планку и не скатиться в финальной части к чрезмерному пафосу предыдущих серий. Хотя даже возврат к корням вряд ли обернётся просадкой рейтингов и уж точно не отпугнёт поклонников от давно анонсированного третьего сезона сильнее, чем слухи о пластической операции исполнительницы главной роли Дженны Ортеги, из-за которой девочка Среда выглядит страшнее понедельника.

Поделиться:
Алексей Абросимов
8 августа 2025
 
Оценка автора
Кино
Читательский рейтинг
73%
Ваша оценка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы недели: второй сезон «Уэнсдэй» и приквел «Чужестранки»
 
«Уэнсдэй» уже продлили на третий сезон — ещё до премьеры второго
 
Невозмутимая Дженна Ортега возвращается к школьным делам в трейлере второго сезона «Уэнсдэй»

Тоже интересно

 
Кино Пятых «Мстителей» хотят подсунуть Шону Леви
 
Кино Инопланетное вторжение во всей красе в трейлере фильма «Тихое место: День Первый»
 
Нашумевшей сцены однополого поцелуя в «Доме Дракона» даже не было в сценарии
 
Кино Русские космонавты и американские астронавты воюют в трейлере фильма «МКС»
 
Кино Минкульт хочет наказывать кинотеатры за пиратские показы фильмов
 
Cцeнapиcты пoбeдили Иcкyccтвeнный Интeллeкт, пoвыcили минимaльнyю зapплaтy c oтчиcлeниями и oбзaвeлиcь бoнycaми
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 685: «Ф4: Первые шаги», «Война миров» в скринлайф формате, «28 лет спустя», расширение «Аватара»
 
0Ноль кадров в секунду – 590: Порно против Visa
 
 
5ЕВА – 645: Быкующая лошадь
 
0Телеовощи – 611: Обратная дудка
 
7Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 127: Владимир Белецкий об игре «Лихо Одноглазое»
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 684: «Счастливчик Гилмор 2», джинсы Сидни Суини, маньяк Джай Кортни, трейлер «Аватара 3», «Спермагеддон»
 
6ЕВА – 644: Проблемы с мамками
 
1Ноль кадров в секунду – 589: Visa против порно
 
0Телеовощи – 610: Господин Чпок
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 683: «Супермен» Джеймса Ганна, «М3ГАН 2.0», питчинг в Фонде кино, ролики «Мортал Комбат 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru