Это Среда, мои чуваки! (второй сезон, 1-4 эпизоды)

Осенью 2022 года Уэнсдэй Аддамс поступила в академию Невермор — место, где учатся изгои, существа, обладающие особыми талантами и отличающиеся от обычных людей, так называемых нормисов. Первый год обучения выдался не самым простым: мало того, что её пытались убить, а школу спалить, так ещё миллионы вуайеристов с жадным любопытством прильнули к экранам телевизоров, чтобы тайком наблюдать за похождениями бледной девочки в готическом прикиде.



Спустя три года реального времени и три месяца по внутреннему хронометражу, Уэсндэй возвращается в стены Невермора, чтобы продолжить своё обучение. Она всё так же скептически относится к идее получать образование в заведении, где учебному плану внимания уделяют меньше, чем безопасности учеников, а последняя по количеству дыр переплюнет решето. Однако подростковый бунтарский дух — ничто по сравнению с мощью сценарного колдунства и зрительскими рейтингами. С последними у сериала всё в порядке — второй сезон разбили на две части, чтобы сорвать побольше хайпа.



Что стоит сказать о втором сезоне (точнее, первой его половине)? Следует признать, что часть обещаний, высказанных причастными за прошедшее время, оказалась верной — общая тональность второго сезона действительно отличается от первого. Хорошо это или плохо — другой вопрос. Стало сильно меньше типичных подростково-девчачьих амурных страданий — дела любовные резко отошли на второй план, а то немногое, что проскальзывает в повествовании, используется в том числе и для комического эффекта.



Освободившийся хронометраж пустили на благое и динамичное дело — движуху. Детективные линии стали занимать больше времени, хотя на качестве это никак не сказалось — это всё ещё откровенно детские интрижки с минимумом логики и хромающей на обе ноги мотивацией. Но в чехарде сменяющих друг друга событий как-то не шибко обращаешь на это внимания. На экране постоянно что-то происходит, титульная героиня регулярно решает важные задачи (кроме учебных, на учёбу в этой академии хвост чупакабры положили), все куда-то идут, что-то делают. В общем, сплошное удовольствие для фанатов СДВГ.



Стоит также отметить, что дефицит любовных линий позволил уделить больше внимания другим персонажам. Кого-то может разочаровать тот факт, что соседка Уэнсдэй по комнате Эдин в исполнении Эммы Майерс резко отъехала на второй план, но на её место пришла новая подружка-помощница Агнес Демилль, сыгранная Иви Темплтон (вписалась как влитая). Побочная и не особо нужная сюжетная линия сирены Бьянки нивелируется похождениями Пагсли Аддамса, для которого этот учебный год стал первым в академии — умилительно выглядят попытки старшей сестры смотреть на брата свысока при возросшей разнице в росте.



Пожалуй, самым большим плюсом второго сезона можно назвать увеличеное экранное время старших Аддамсов. Если с матушкой Мортишей у главной героини постоянные контры, но эпизодическое присутствие Гомеса придает очаровательный комедийный шарм — каждая сцена с ним по-своему уморительна. Неважно, что происходит — зомби ломится в душ, или жена с дочкой говорят, что устроят дуэль — Гомес отреагирует с невозмутимым обаянием.



Собственно, благодаря более активному вовлечению всей семейки Аддамс в повествование, второй сезон обретает чётко выраженные комедийные черты. И это, чёрт возьми, хорошо! Как ни крути, излишняя серьёзность портила такой откровенно фарсовый проект. Напускная мрачность Уэнсдэй с её якобы мрачными репликами создавала не столько эффект «девочки не от мира сего», сколько вызывала в памяти такой забытый термин как «педовка». Нарочитое позерство ранее убивало львиную долью очарования, а все угрозы воспринимались в умилительном духе: «Ути, какая пуся! Глазками зыркает, губки надула, бровки нахмурила, ножкой так решительно — топ!»



Даже во втором сезоне Уэнсдэй осталась верна себе — всё так же сыплет бесполезными угрозами, сердито хмурится и делает вид, что она вся такая не такая. Но теперь, на фоне остальной семейки и прочих персонажей, это уже не выглядит слишком неестественно. Сериал наконец-то обнажил истинное нутро, самую суть семейки Аддамс — комедия чёрного юмора, где внешняя мрачность является лишь катализатором балансирующего на грани абсурда юмора.



И если воспринимать «Уэнсдэй» именно как лайтово-комедийную вариацию «Гарри Поттера» с уклоном в готическую субкультуру, то второй сезон оказывается на голову выше первого, где авторы ещё пытались корчить серьёзные мины и потакать зрительницам любовными любовями. Это просто развлекательное зрелище, в котором не стоит искать глубоких мыслей — ведь, как могла бы сказать сама Уэнсдэй, «Глубокие мысли — как могила: стоит начать копаться в них — и можешь остаться там навсегда».



Конечно, определенные недостатки в сериале имеются: ярко выраженная феминоцентричность, при которой персонажи мужского пола сплошь либо злодеи, либо полезные дурачки, не доведенные до ума концепции вроде соревнования скаутов-нормисов и обладающих суперсилами изгоев, обилие сюжетных линий, часть из которых либо воспринимается чужеродно, либо обладает филерными эффектами, откровенная сценарная броня и популяция роялей в кустах. Но при этом минусы уравновешиваются плюсами: всё то же соревнование со скаутами (пусть и короткое), визуальная составляющая, включая работу костюмеров и гримёров, актёрские работы и комедийный уклон



Единственное, что настораживает в первой половине второго сезона — это то, что она закончилась. Как бы все самые лучшие идеи не сконцентрировались в этих четырёх эпизодах. Хочется надеяться, авторам хватит чувства такта выдержать заданную планку и не скатиться в финальной части к чрезмерному пафосу предыдущих серий. Хотя даже возврат к корням вряд ли обернётся просадкой рейтингов и уж точно не отпугнёт поклонников от давно анонсированного третьего сезона сильнее, чем слухи о пластической операции исполнительницы главной роли Дженны Ортеги, из-за которой девочка Среда выглядит страшнее понедельника.