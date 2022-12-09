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← Все рецензии О сериалеВидео / 7Кадры / 2Постеры / 2Разное / 3Фанарт

Уэнсдэй

Wednesday

Путь ворона

После того, как Тим Бёртон неблагополучно распрощался с Disney, назвав свой фильм о сбежавшем из цирка слонике Дамбо своего рода автобиографическим, сюжет принял мрачный оборот — или нет? Режиссёр мигрировал на Netflix с историей Уэнсдэй Аддамс — тоже своего рода автобиографической. Бёртон видит в подростке-изгое себя. А кто нет? Счастье — это когда тебя понимают, а «Уэнсдэй» рассказывает о том, что быть отверженным — привилегия, магия вне Хогвартса, которая всегда с тобой. Никто не считает себя маглом.

Ореол загадочности вокруг закрытых школ на экране сформировался давным-давно, поэтому показать незаурядного ребёнка, попавшего в одну из них, было делом беспроигрышным что с Тимом Бёртоном, что без — он снимал только первые четыре серии. Впрочем, отхватил по полной и за них. Получилось забавно. Бёртон не только в «Уэнсдэй», но и в течение всей своей карьеры восхвалял притесняемых и отверженных, а в итоге зрители обвинили его в дискриминации. Кажется, из этой игры невозможно выйти победителем.

Но танец Уэнсдэй под трек Леди Гаги Bloody Mary смывает все грехи. И пусть сценаристам сериала неведомо чувство юмора, в особенности чёрного, специфического и как воздух необходимого, когда речь идёт о семейке Аддамс, минутного перформанса красивой девочки, разлетевшегося по соцсетям, оказалось достаточно, чтобы никто не ушёл обиженным.

Создатели проекта совершенно правы, «Уэнсдэй» — не ребут «Семейки Аддамс», хотя только эпизоды с Мортишей и Гомесом и вносят в сериал забавные нотки неловкости. Дело не в том, что персонажи Кэтрин Зеты-Джонс и Луиса Гусмана не могут оторваться друг от друга, а в том, что Аддамсы созданы, чтобы выбиваться из навязанных обществом стандартов не только своим готическим стилем. Да, новая Уэнсдей выглядит как изгой, плавает как изгой и крякает как изгой, но до этой асоциальной величины героине очень далеко.

В сериале есть единственный аутентичный Уэнсдэй-момент, когда она триумфально выпускает пираний в бассейн с обидчиками своего брата, а на фоне играет Non, je ne regrette rien («Нет, я не жалею ни о чём»), потому оный и попал в трейлер. В остальном она даже не трудный подросток и уж точно не асоциальный. У героини есть друзья, поклонники и целое детективное расследование — пусть и предсказуемое от начала до конца.

Академия Nevermore вообще не про изгоев. Формально — да, но по факту там нет никого из ряда вон выходящего. Так, теплица для закомплексованных, чтобы во внешнем мире в конец не затравили. В закрытой школе нет ни одной хоть сколько-нибудь интересной девиации, лишь проблемы отцов и детей. В случае с Уэнсдэй это недосказанность — в академии она раскрывает тайну прошлого своей семьи. Её соседка-оборотень страдает от несоответствия родительским ожиданиям, а Бьянка подвергается манипуляции «токсичной» матери. С кем не бывало?

«Уэнсдэй» совсем не про то, как гнуть линию отверженного, она о том, что перебесишься и вырастешь. Возможно, иначе история не сработала бы. В 2013 году вышел сериал «Взрослая Уэнсдэй Аддамс» с Мелиссой Хантер, и это вызывало сомнения, а может ли такая героиня в принципе быть взрослой? Сериал Netflix хотя бы дал понять, что нет. Всё равно в конце мальчик подарит тебе айфон, подруга простит все обиды, а семейка как была странной, так и останется, но и это всё типичные для обывателя моменты.

Однако ничто так не убивает надежду на достойное взросление, как история героини Кристины Риччи. Блестяще сыгравшая Уэнсдэй в картине 1991 года, в сериале актриса играет достаточно заурядную роль. Этого персонажа мог сыграть кто угодно, и единственной причиной появления Риччи был хайп. Сошло бы за преемственность, будь её героиня поинтереснее, но появление Уэнсдэй из прошлого словно говорит: какой бы уникальной, инфернальной и прекрасной ты ни была раньше, со временем превратишься в досужую соседку, которой до всех вокруг есть дело, лишь бы не замечать собственной ущербности.

Справедливости ради, есть в проекте и блестящие второстепенные персонажи. Далеко ходить не надо — талантливейшая Гвендолин Кристи, которая к тому же говорила, что в роли директора Nevermore впервые почувствовала себя красивой на экране.

Да и эстетики у проекта не отнять — всё выглядит очень стильно, выверено, безукоризненно и абсолютно чужеродно для Тима Бёртона. Поразительно, но «Уэнсдэй» совсем его не отражает, это наитипичнейший сериал Netflix, даже бёртоновские монстры выпадают из общей картины. Проект будто вытесняет из себя любую попытку привнести в него хоть каплю индивидуальности.

«Не ребут» стал популярен у аудитории не за счёт художественного высказывания, а благодаря громкому имени режиссёра, маркетинговым уловкам, ставке на вирусность контента в соцсетях и отличной игре Дженны Ортеги — актриса действительно вытягивает этот проект. Если к видению сценаристов относительно главной героини вопросы и есть, то к Ортеге — нет. Она сделала всё, что от неё зависело, чтобы Уэнсдэй не превратилась в бледную копию своих экранных предшественниц.

Что интересно, даже при отсутствии в проекте многого и, вероятно, главного, на что могло быть способно переосмысление истории семейки Аддамс, он не разочаровывает. Сериал явно получит второй сезон, и это неплохо. Получилась лайт-версия восхитительной жестокости с саундтреком группы Apocalyptica, флёром чёрных орхидей и героиней, считающей, что рыцарство — скрытое оружие патриархата, а мир — то, что нужно перетерпеть.

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Катерина Воскресенская
9 декабря 2022
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
80%
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