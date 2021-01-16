Strike first, strike hard, no mercy (3-й сезон)

Может ли основанный на старом фильме сериал про каратистов быть интересным в наши дни и снискать популярности не только у ностальгирующих по 80-м старых киноманов, но и у молодой аудитории? Легко! Оказывается, если придумать хорошую историю и прописать реалистичных персонажей, то не обязательно наличие крутых спецэффектов и набивших оскомину внезапных сюжетных поворотов — этого добра сейчас навалом, а по годным простым сюжетам люди изголодались.



Нельзя сказать, что сценарий третьего сезона безупречен, но он не был таковым и в двух предыдущих. Авторы слишком любят сериальное клише с недосказанностью, ведущей к проблемам — в этом деле «Кобра Кай» смело может конкурировать со «Сверхъестественным» и «Смолвилем», даже если те объединят усилия. Если бы герои давали друг другу высказаться и не делали поспешных выводов, то и без того короткие сезоны стали бы ещё короче.



Но пусть и хочется поругать сценаристов за злоупотребление вышеуказанным приёмом, нельзя сказать, что нежелание слушать других противоречит характерам героев. Большинство из них либо подростки в период полового созревания, либо взрослые с непроработанными психотравмами — нет ничего удивительного в их упрямстве и эгоцентризме. Как раз было бы странно, если бы воспитанный в культе насилия и бухавший всю жизнь Джонни резко превратился во вдумчивого и уравновешенного человека. Его попытки стать лучше и регулярный регресс как раз делают персонажа реалистичным.



Большую часть сезона Джонни занят искуплением вины и исправлением ошибок, а Дэниэл — закрытием гештальтов. Он и с бывшими потусит, и со старыми недругами помирится, и с духом учителя пообщается (не напрямую, а через чтение его писем, но всё равно считается). Что примечательно, Дэниэл не ограничивается околофилософскими рассуждениями, столь милыми сердцу адептов боевых искусств, а преподаёт зрителю урок о важности правильных знакомств для успеха в бизнесе.



Третий сезон, в частности концовка, жирно намекает, что конфликт между Джонни и Дэниэлом наконец-то исчерпан, и сюжет может двигаться дальше. Конечно, авторы опять могут столкнуть их лбами, но это уже будет признаком дурновкусия и грядущей творческой импотенции. Героям и так два года мешали примириться под разными, порой откровенно идиотскими предлогами; и то, что нам в третий раз не пришлось наблюдать высосанную из пальца ссору, не может не радовать.



Замечательные метаморфозы претерпел главный говнюк франшизы — Джон Криp. В старых фильмах он был просто агрессивным мудаком, в прошлом сезоне — стрёмным мутным типом, теперь же он полноценный опасный психопат, интриган и манипулятор. И если раньше своим поведением он вызывал смех и лёгкое раздражение, то сейчас при виде Криза периодически по коже пробегает холодок — словно смотришь в глаза настоящей змее.



Обучению детей карате уделено меньше внимания, чем раньше. Вероятно, сенсеи будут гонять учеников в четвёртом сезоне, готовя к чемпионату, а в третьем натаскивать было некого — все бойцы уже бывалые, даже Димитрий неплохо машет ногами и порой попадает в цель.



С постановкой боёв не всё гладко, когда речь идёт о старых актёрах. Разумеется, в их возрасте уже трудно показывать чудеса исполнения техник, и особенно сильно это заметно в сценах с Дэниэлом. Слишком уж он медленный для матёрого каратиста. При правильной работе постановщика эти проблемы можно было бы решить, достаточно не заставлять героя делать размашистые движения и высокие удары ногами, а свести всё к коротким ударам и работе по уязвимым точкам — смотрелось бы куда убедительнее и добавило бы статуса персонажу, а ногами пусть машут молодые.



Финальная потасовка не сравнится с шикарной школьной дракой из второго сезона — слишком высокую планку сериал задрал, и взять её снова будет нелегко. В этот раз не очень удачно выбрали локацию, бойцов было значительно меньше, монтаж хуже, а ожидания зрителей — выше. Трюки, удары, броски и прочие способы нанесения телесных повреждений, как всегда, смотрятся хорошо, эмоции выкручены до предела, особенно в момент примирения Ястреба с Димитрием. Бой между Тори и Сэм — вообще чистая страсть, но всему этому не хватает масштаба, а частые перебивки на бухающих в ресторане взрослых смазывают общее впечатление.



В эпоху борьбы с «токсичной маскулинностью» фильмы и сериалы, заряженные тестостероном, выходят редко, и радует, что «Кобра Кай» не пытается вписаться в повесточку, не гонится за инклюзивностью, а остаётся простой историей про крутых ребят, решающих свои проблемы. Воодушевляющая концовка сезона намекает, что авторы намерены закончить историю максимально крутым способом, ну или по крайней мере точно постараются нас удивить. А пока остаётся лишь один вопрос: сможет ли Джонни придумать толковое название для своей школы?