 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
На что похож юмор в «ВандаВижн»? Посмотрите отрывок из сериала и узнаете Первый трейлер The King of Fighters XV и другие новости от SNK «Последний богатырь: Корень зла» вынес из новогодней битвы 1,6 млрд рублей Зои Салдана и Рами Малек пополнили и без того звёздный состав фильма Дэвида О. Расселла Третий сезон «Академии Амбрелла» представит новых героев — первый взгляд на Академию Спэрроу
← Все рецензии О сериалеВидео / 9Кадры / 29Постеры / 6Разное / 5Фанарт

Кобра Кай

Cobra Kai

Strike first, strike hard, no mercy (3-й сезон)

Может ли основанный на старом фильме сериал про каратистов быть интересным в наши дни и снискать популярности не только у ностальгирующих по 80-м старых киноманов, но и у молодой аудитории? Легко! Оказывается, если придумать хорошую историю и прописать реалистичных персонажей, то не обязательно наличие крутых спецэффектов и набивших оскомину внезапных сюжетных поворотов — этого добра сейчас навалом, а по годным простым сюжетам люди изголодались.

Нельзя сказать, что сценарий третьего сезона безупречен, но он не был таковым и в двух предыдущих. Авторы слишком любят сериальное клише с недосказанностью, ведущей к проблемам — в этом деле «Кобра Кай» смело может конкурировать со «Сверхъестественным» и «Смолвилем», даже если те объединят усилия. Если бы герои давали друг другу высказаться и не делали поспешных выводов, то и без того короткие сезоны стали бы ещё короче.

Но пусть и хочется поругать сценаристов за злоупотребление вышеуказанным приёмом, нельзя сказать, что нежелание слушать других противоречит характерам героев. Большинство из них либо подростки в период полового созревания, либо взрослые с непроработанными психотравмами — нет ничего удивительного в их упрямстве и эгоцентризме. Как раз было бы странно, если бы воспитанный в культе насилия и бухавший всю жизнь Джонни резко превратился во вдумчивого и уравновешенного человека. Его попытки стать лучше и регулярный регресс как раз делают персонажа реалистичным.

Большую часть сезона Джонни занят искуплением вины и исправлением ошибок, а Дэниэл — закрытием гештальтов. Он и с бывшими потусит, и со старыми недругами помирится, и с духом учителя пообщается (не напрямую, а через чтение его писем, но всё равно считается). Что примечательно, Дэниэл не ограничивается околофилософскими рассуждениями, столь милыми сердцу адептов боевых искусств, а преподаёт зрителю урок о важности правильных знакомств для успеха в бизнесе.

Третий сезон, в частности концовка, жирно намекает, что конфликт между Джонни и Дэниэлом наконец-то исчерпан, и сюжет может двигаться дальше. Конечно, авторы опять могут столкнуть их лбами, но это уже будет признаком дурновкусия и грядущей творческой импотенции. Героям и так два года мешали примириться под разными, порой откровенно идиотскими предлогами; и то, что нам в третий раз не пришлось наблюдать высосанную из пальца ссору, не может не радовать.

Замечательные метаморфозы претерпел главный говнюк франшизы — Джон Криp. В старых фильмах он был просто агрессивным мудаком, в прошлом сезоне — стрёмным мутным типом, теперь же он полноценный опасный психопат, интриган и манипулятор. И если раньше своим поведением он вызывал смех и лёгкое раздражение, то сейчас при виде Криза периодически по коже пробегает холодок — словно смотришь в глаза настоящей змее.

Обучению детей карате уделено меньше внимания, чем раньше. Вероятно, сенсеи будут гонять учеников в четвёртом сезоне, готовя к чемпионату, а в третьем натаскивать было некого — все бойцы уже бывалые, даже Димитрий неплохо машет ногами и порой попадает в цель.

С постановкой боёв не всё гладко, когда речь идёт о старых актёрах. Разумеется, в их возрасте уже трудно показывать чудеса исполнения техник, и особенно сильно это заметно в сценах с Дэниэлом. Слишком уж он медленный для матёрого каратиста. При правильной работе постановщика эти проблемы можно было бы решить, достаточно не заставлять героя делать размашистые движения и высокие удары ногами, а свести всё к коротким ударам и работе по уязвимым точкам — смотрелось бы куда убедительнее и добавило бы статуса персонажу, а ногами пусть машут молодые.

Финальная потасовка не сравнится с шикарной школьной дракой из второго сезона — слишком высокую планку сериал задрал, и взять её снова будет нелегко. В этот раз не очень удачно выбрали локацию, бойцов было значительно меньше, монтаж хуже, а ожидания зрителей — выше. Трюки, удары, броски и прочие способы нанесения телесных повреждений, как всегда, смотрятся хорошо, эмоции выкручены до предела, особенно в момент примирения Ястреба с Димитрием. Бой между Тори и Сэм — вообще чистая страсть, но всему этому не хватает масштаба, а частые перебивки на бухающих в ресторане взрослых смазывают общее впечатление.

В эпоху борьбы с «токсичной маскулинностью» фильмы и сериалы, заряженные тестостероном, выходят редко, и радует, что «Кобра Кай» не пытается вписаться в повесточку, не гонится за инклюзивностью, а остаётся простой историей про крутых ребят, решающих свои проблемы. Воодушевляющая концовка сезона намекает, что авторы намерены закончить историю максимально крутым способом, ну или по крайней мере точно постараются нас удивить. А пока остаётся лишь один вопрос: сможет ли Джонни придумать толковое название для своей школы?

   
   
Поделиться:
Илья Макаров
16 января 2021
 
Оценка автора
Кино
Читательский рейтинг
95%
Ваша оценка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 28 декабря 2020 г. — 3 января 2021 г.: «Стража» и «Зови меня Кэт»
 
CoComelon — самый популярный сериал Netflix в 2020 году
 
«Кобра Кай» вошёл в десятку самых успешных сериалов Netflix, но до «Бриджертонов» недотянул

Тоже интересно

 
«Мир Дикого Запада»: рейтинги финала третьего сезона уступили итоговым рейтингам второго
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
Кино Журналисты отказываются писать рецензии на «Новых мутантов»
 
Кино «Кристофер Робин» — трейлер
 
Кино Джейсон Момоа отказывается сниматься в «Аквамене 2»
 
Кино «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» — нашпигованный экшеном второй трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в январе

17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
24 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 351: Трамп-стример в розовом топике
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 444: Сеанс вопросов и ответов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru