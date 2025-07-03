В одном плаще, в одном вообще

Смело вступая в очередной сериал Marvel, не забудьте заранее надеть бахилы. Зачем вам идти дальше, распространяя неприятные запахи? Что-то хорошее там случается редко, точечно, иногда всего разок за весь сериал. Это обычно тот случай, когда текст сценария от GPTchat пропущенный через комнату инклюзивных сценаристов, разок заскакивает к человеку, понимающему как именно MCU изначально получила поклонников. Спойлер: тут такое есть, но оно того совсем не стоит. Слишком глубоко придётся заплыть по водам прогрессивных нечистот.



От «Железного сердца» никто не ожидал… да никто вообще ничего не ожидал. Мерзотный самовлюблённый персонаж Рири Уильямс должна была стать молодой заменой Тони Старка, да где там… Где харизма, где сценарий? Сказать, что персонаж наследник и заставить его реально соответствовать всеми любимому оригиналу — две большие разницы. С такой задачей справится только профессионал своего дела, но его наверняка уже уволили, потому что он был слишком белым натуралом. О чёрной героине могут писать только чёрные сценаристы, а снимать только чёрные режиссёры женского пола. А иначе может всякое случится — хороший сериал, например. «Марвелу» такого не надо.



Начнём с того, что половину сериала героиня и её окружение не вызывают ничего, кроме ненависти. Это надо было умудриться создать таких персонажей, от которых тошнит с первых же минут. Воры, позеры, идиоты — все как на подбор. Зато все разных цветов, комплекций и ориентаций. И грабят-убивают они умных, богатых и крайне полезных для общества людей, которым не повезло родиться белыми. Высказывание авторов сериала вышло довольно спорным, но мы были к такому морально готовы (дилогия «Чёрная пантера» от того же Райана Куглера вскользь проходит по этому же маршруту, только с персонажами получше).



Но у сериала есть и другая проблема. Он будет скакать по направлениям слишком часто, чтобы вы смогли сосредоточиться на чём-то одном. Этот сериал о магии или технологиях? О дьяволе или гангстерах? Об ограблениях или создании ИИ? О выборе цели в жизни или переживании утрат? В шесть серий напихано так много всего, что кажется, что там просто ничего нет. Будто Женщина-Халк прыгает по иконкам на экране телевизора, переключая «контент» Disney+. От усталости спасёт лишь убогий сценарий, который с завидной регулярностью делает антиинтеллектуальные финты и «обоснуи». Право же, смотреть на то, как откровенные дураки с одноцифирным IQ корчат из себя профессионалов, гениев и интриганов, дорогого стоит. Поверьте, если вдумываться в то, что происходит в каждой сцене, то вам станет очень смешно.



Лишь во второй половине сериал слегка исправляется и будто бы вспоминает, какой должен был быть курс изначально. Героиня из эгоистки становится частью дружной семьи, и почти что прекращает творить деструктивную дичь. Злодеи перестают делать странные вещи, и начинают быть этими самыми злодеями. Даже будущий главный антагонист в исполнении Саши Барона Коэна появляется в нескольких сценах и радует своей харизмой. Словом, того, что есть во второй половине сериала, крайне не хватает в первой: экшена, сражений добра со злом, душевности и хоть какого-то развития. Увы, первые три серии машут у зрителя перед носом целым букетом дурнопахнущей атмосферы, после которой любые попытки всё исправить перестают работать.



Тут уж авторы сами виноваты. Если в сериале изначально нет ничего, кроме мерзких персонажей и идиотских решений, то проще его сжечь, чем чинить. Не исправит это ни пятая серия, где много драк и ностальгической романтики, ни концовка. Про неё хочется сказать отдельно, ведь она довольно необычная: типичный марвеловский герой предаёт идеалы и соглашается на предложение зла, обрекая себя на страдания. Такая сценарная смелость заслуживает как минимум сдержанных хлопков и небольшого кивания головой. Однако говорим-то мы про Рири Уильямс — человека, для которого самопожертвование стало одним из немногих хороших поступков на протяжении всего полузлодейского пути, где она всегда была эгоисткой без внятной мотивации. Хуже она уже стать не сможет, а лучше мы и не ждём.



По итогу объявляем проект очередным творческим провалом Marvel, который выкинули в подписку с разницей в неделю, даже не пытаясь как-то растянуть «удовольствие» зрителей. Конечно, сценаристу Райану Куглеру за это ничего не будет — у него три чёрных хита за плечами. А вот всем остальным придётся сначала кричать на хейтеров, а потом плакаться и оправдываться. Немудрено, что Кевин Файги решил притормозить выпуск Marvel-сериалов. Ещё немного, и придётся идти помогать Ганну в DC.