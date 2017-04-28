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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Сакура — собирательница карт»: новый телесериал и OVA

Анонсированное около года назад новое аниме из франчайза «Сакура — собирательница карт» оказалось телесериалом, который стартует в январе 2018 и будет представлять собой экранизацию манги-сиквела «Сакура — собирательница карт: Цикл чистой карты» (Cardcaptor Sakura Clear Card-hen). Режиссёр сериала 1998 года и его полнометражных продолжений Морио Асака и сценарист Нанасе Окава (участница группы CLAMP, авторов первоисточника) вернутся к работе, равно как и ключевые сэйю.

Кроме того, 13 сентября в комплекте со специальным изданием третьего тома манги в продажу поступит DVD c OVA-эпизодом под названием «Сакура — собирательница карт: Цикл чистой карты. Сакура и два медведя» (Cardcaptor Sakura Clear Card-hen Prologue: Sakura to Futatsu no Kuma). Эпизод будет снят по оригинальному сценарию, который сюжетно свяжет предыдущий цикл манги («Цикл карты Сакуры») с тем, что ляжет в основу будущего сериала. И у этой OVA уже появился трейлер.

Сюжет первоисточника повествует о младшекласснице Сакуре Хиномото, которая случайно открывает книгу с волшебными картами. Карты разбегаются по разным уголкам её родного города Томоеда, и теперь именно Сакуре предстоит их всех переловить. А чтобы она могла это сделать, волшебный маскот Керберос наделяет её магическими силами.

 
 
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Видео Сакура — собирательница карт: Цикл чистой карты (Cardcaptor Sakura Clear Card-hen) Сакура — собирательница карт: Цикл чистой карты. Сакура и два медведя (Cardcaptor Sakura Clear Card-hen Prologue: Sakura to Futatsu no Kuma)
 28 мая 2016 года«Сакура — собирательница карт» вновь отправляется на экраны
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