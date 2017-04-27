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Хоррор Yomawari получит сиквел

В прошлом году издательство NIS America познакомило западную публику с атмосферным 2D-хоррором Yomawari: Night Alone, где маленькую милую девочку забрасывали в наполненный призраками ночной город и предлагали отправиться на поиски пропавшей сестры, стараясь при этом не попадаться в лапы озлобленным мертвецам.

Ну так игра оказалась достаточно успешной, чтобы заслужить сиквел. Yomawari: Midnight Shadows будет в два раза больше первой части и передаст под управление игрока не одну героиню, а пару разлучённых девочек, стремящихся воссоединиться и не умереть по дороге.

Выйдет Yomawari: Midnight Shadows этой осенью, причём не только на PS4 и PS Vita (платформы из японского анонса), но и на PC.

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Yomawari: Midnight Shadows (PC, PlayStation 4, PS Vita) Yomawari: Night Alone (PC, PS Vita)
 24 февраля 2016 годаАнонс западного релиза милого хоррора Yomawari: Night Alone 1 августа 2016 годаYomawari: Night Alone — второй трейлер
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