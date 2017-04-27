Оскароносная Хилари Суонк (фильмы «Малышка на миллион», «Парни не плачут») присоединилась к Дональду Сазерленду в мини-сериале «Доверие» на кабельном канале FX.

Десятисерийная сатирическая драма Дэнни Бойла («На игле», «Миллионер из трущоб») основана на реальных событиях, произошедших в 1973 году в Риме, где был похищен внук нефтяного магната Жана Поля Гетти (Дональд Сазерленд). Похитители потребовали за юного Джона Пола Гетти III многомиллионный выкуп. Однако к их большому удивлению ни его отцу-наркоману, ни богатейшему деду, слишком занятому общением с любовницами в своём английском поместье, нет до парнишки никакого дела. И лишь его несчастная мать (Хилари Суонк), у которой за душой нет ни гроша, старается сделать всё, что только в её силах, чтобы вызволить сына.

Режиссурой сериала по сценарию Саймона Бофоя («127 часов») займётся сам Дэнни Бойл. Оба числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Кристианом Колсоном. Производственный процесс взвалили на себя FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited. Съёмки в Лондоне и Риме запланированы на июнь этого года, а премьера назначена на январь 2018-го.