«Свет Клион» — авторы, сэйю, трейлер

Официальный сайт телевизионной анимационной экранизации веб-новеллы «Свет Клион» (Clione no Akari), выходящей в летнем сезоне этого года, предъявил авторский состав и сэйю грядущего сериала.

Авторы Режиссёр Пуро Ищикава «Выбор сердцем» Сценаристы Такещи Онака, MOLICE, Цукава Дизайнер персонажей Natural-Rain автор оригинала Студия drop

История рассказывает о больной и постоянно подвергающейся унижениям сироте Минори. Одним дождливым днём она не появляется в школе, потому что её поместили в больницу в другом городе. Проходит два месяца, и двое школьных друзей Минори — Такащи и Кёко — получают по электронной почте письмо без указания отправителя. В письме содержится лишь информация о летнем фестивале, который проходит в соседнем городе…