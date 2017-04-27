«Свет Клион» — авторы, сэйю, трейлер

Официальный сайт телевизионной анимационной экранизации веб-новеллы «Свет Клион» (Clione no Akari), выходящей в летнем сезоне этого года, предъявил авторский состав и сэйю грядущего сериала.
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Авторы
|Режиссёр
|Пуро Ищикава
|«Выбор сердцем»
|Сценаристы
|Такещи Онака, MOLICE, Цукава
|Дизайнер персонажей
|Natural-Rain
|автор оригинала
|Студия
|drop
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Сэйю
|Минори Амамия
|Саюри Мацумура
|Такащи Аои
|Щунья Охира
|Кёко Цукихащи
|Нацуко Хара
|Рейна Саэки в «Обедах старшеклассниц», Амино Токине в «Головоломке»
|Нанами Юкине
|Рико Сасаки
|Юна Нагино
|Рихо Иида
|Рин Хощизора в «Любовь вживую! Проект „Школьный идол“», Рука Совагаски в «Проекте «Венера»»
|Кахо Ичиносе
|Аина Сузуки
|Щиори Сакурада в «Городе-замке Одуванчике», Мари Охара в «Любовь вживую: Солнечный свет»
|Саяка Хамасума
|Акари Кагеяма
|Айне Чидоригафучи в «Гибриде и сердце: Магической академии Атараксии», Нана Эбина в «Моей двуличной сестрёнке Умару-чан»
|Ген Щисозаки
|Юуки Фуджита
|Коусуке Окищима
|Мисаки Охащи
|Щёта Сунаяма
|Моа Цукино
|Мин-чан в «Быть героем»
|Сакура Иноуэ
|Кана Аои
|Акане Ковата в «Летающей ведьме»
История рассказывает о больной и постоянно подвергающейся унижениям сироте Минори. Одним дождливым днём она не появляется в школе, потому что её поместили в больницу в другом городе. Проходит два месяца, и двое школьных друзей Минори — Такащи и Кёко — получают по электронной почте письмо без указания отправителя. В письме содержится лишь информация о летнем фестивале, который проходит в соседнем городе…