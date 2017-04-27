 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новые сериалы 24–30 апреля ЕВА-212: Человеколюди Скотт Дерриксон снимет пилот экранизации комикса «Локки и ключ» от Hulu Канал Bravo продлил сериал «Мошенники» на второй сезон Дата выхода Star Wars Battlefront 2 — игры, которая расскажет об истоках Первого ордена
АНИМЕ
 
Первоисточники: www.ota-suke.jpwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Свет Клион» — авторы, сэйю, трейлер
Промо-арт аниме «Свет Клион»

Официальный сайт телевизионной анимационной экранизации веб-новеллы «Свет Клион» (Clione no Akari), выходящей в летнем сезоне этого года, предъявил авторский состав и сэйю грядущего сериала.

Авторы
Режиссёр Пуро Ищикава «Выбор сердцем»
Сценаристы Такещи Онака, MOLICE, Цукава
Дизайнер персонажей Natural-Rain автор оригинала
Студия drop

Сэйю
Минори Амамия Саюри Мацумура
Такащи Аои Щунья Охира
Кёко Цукихащи Нацуко Хара Рейна Саэки в «Обедах старшеклассниц», Амино Токине в «Головоломке»
Нанами Юкине Рико Сасаки
Юна Нагино Рихо Иида Рин Хощизора в «Любовь вживую! Проект „Школьный идол“», Рука Совагаски в «Проекте «Венера»»
Кахо Ичиносе Аина Сузуки Щиори Сакурада в «Городе-замке Одуванчике», Мари Охара в «Любовь вживую: Солнечный свет»
Саяка Хамасума Акари Кагеяма Айне Чидоригафучи в «Гибриде и сердце: Магической академии Атараксии», Нана Эбина в «Моей двуличной сестрёнке Умару-чан»
Ген Щисозаки Юуки Фуджита
Коусуке Окищима Мисаки Охащи
Щёта Сунаяма Моа Цукино Мин-чан в «Быть героем»
Сакура Иноуэ Кана Аои Акане Ковата в «Летающей ведьме»

История рассказывает о больной и постоянно подвергающейся унижениям сироте Минори. Одним дождливым днём она не появляется в школе, потому что её поместили в больницу в другом городе. Проходит два месяца, и двое школьных друзей Минори — Такащи и Кёко — получают по электронной почте письмо без указания отправителя. В письме содержится лишь информация о летнем фестивале, который проходит в соседнем городе…

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Свет Клион (Clione no Akari)
 20 мартаАнонс аниме «Свет Клион»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Анонс аниме «Свет Клион»

Тоже интересно

 
ЕВА-196: Предсказуемый финал
 
КиноИгры «Лара Крофт» — первые кадры и описание сюжета
 
Кино «Лига справедливости» — второй трейлер
 
Русский трейлер киноленты «Атака титанов. Фильм первый. Жестокий мир»
 
Кино Дольф Лундгрен сыграет ещё одного злодея в «Аквамене»
 
Кино «Бегущий по лезвию 2049»: рейтинг, спецэффекты, сиквелы и новые кадры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика