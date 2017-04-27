«Магазинчика бойфрендов» — анонс, авторы, сэйю

В твиттере мультимедийного проекта «Магазинчик бойфрендов» (Konbini Kareshi) было объявлено, что летом этот франчайз пополнит аниме-сериал. Там же появился синопсис и авторский состав грядущего аниме, а сэйю в сериал, скорее всего, перекочуют из вышедшей в прошлом году на CD аудиопостановки.

Весна... То самое время, когда новые ученики начинают привыкать к своей школьной жизни. Только поступившие в старшую школу Харуки Мищима и Това Хонда с нетерпением предвкушают её начало. Наса Санаги, единственный член кулинарного клуба ещё со средней школы, остаётся верен своему увлечению и трудится над новым проектом по заданию куратора. Ученик второго класса Нацу Асуми повзрослел за год, но девушку себе решил пока не искать. Выпускающиеся в этом году ученики третьего класса Микадо Накадзима и Масамуне Сакуракодзи с улыбкой наблюдают за ним. Все их объединяет ближайший магазинчик, где они затариваются после школы.

Каждый ходит туда по разным причинам: съесть мороженого после клубных занятий, купить новейший выпуск игрового журнала, приобрести ингредиенты для готовки, встретиться с друзьями или перекусить любимым хлебом с шоколадом. Магазин стал местом, где они могут пообщаться, отдохнуть и создать новые воспоминания. Однако начиная с этого момента, причины, по которым они заходят в магазинчик, будут постепенно меняться.