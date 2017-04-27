«Магазинчика бойфрендов» — анонс, авторы, сэйю

В твиттере мультимедийного проекта «Магазинчик бойфрендов» (Konbini Kareshi) было объявлено, что летом этот франчайз пополнит аниме-сериал. Там же появился синопсис и авторский состав грядущего аниме, а сэйю в сериал, скорее всего, перекочуют из вышедшей в прошлом году на CD аудиопостановки.
Весна... То самое время, когда новые ученики начинают привыкать к своей школьной жизни. Только поступившие в старшую школу Харуки Мищима и Това Хонда с нетерпением предвкушают её начало. Наса Санаги, единственный член кулинарного клуба ещё со средней школы, остаётся верен своему увлечению и трудится над новым проектом по заданию куратора. Ученик второго класса Нацу Асуми повзрослел за год, но девушку себе решил пока не искать. Выпускающиеся в этом году ученики третьего класса Микадо Накадзима и Масамуне Сакуракодзи с улыбкой наблюдают за ним. Все их объединяет ближайший магазинчик, где они затариваются после школы.
Каждый ходит туда по разным причинам: съесть мороженого после клубных занятий, купить новейший выпуск игрового журнала, приобрести ингредиенты для готовки, встретиться с друзьями или перекусить любимым хлебом с шоколадом. Магазин стал местом, где они могут пообщаться, отдохнуть и создать новые воспоминания. Однако начиная с этого момента, причины, по которым они заходят в магазинчик, будут постепенно меняться.
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Сэйю
|Харуки Мищима
|Такума Теращима
|Такея Иизука в «Белом Альбоме 2», Масаёщи Умехара в «Амагами»
|Вака Кисаки
|Юкари Тамура
|Фуруде Рика в «Когда плачут цикады», Наноха Такамачи в «Лиричной волшебнице Нанохе»
|Това Хонда
|Кеньичи Сузумура
|Сокабе в «Адзин: Получеловек», Хироюки Хатагай в «Бокурано»
|Коконо Минова
|Миюки Саващиро
|Химеко Инаба в «Связе сердец», Сэлти Стурлусон в «Дюрараре»
|Масамуне Сакуракодзи
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
|Нозоми Итокава
|Ами Косимидзу
|Мао Дзяхана «Кровь+», Юри в «Тетраде смерти»
|Мами Михащи
|Риэ Кугимия
|Альфонс Эльрик в «Стальном Алхимике», Тайга в «Торадоре»
|Наса Санаги
|Юки Кадзи
|Эрен Ягер в «Атаке на Титана», Щинья Накамура в «Адзине»
|Михару Мащики
|Саяка Канда
|Юууна Щигемура в «Искусстве меча Online: Порядковой шкале», Тереза в «Космическом линкоре Ямато 2202: Воинах любви»
|Микадо Накадзима
|Щинноске Тачибана
|Асман Кадар Сома в «Чёрном дворецком», Переренчино в «Верховном владыке»
|Нацу Асуми
|Хирощи Камия
|Коёми Арараги в «Легендах о монстрах», Орихара Изая в «Дюрараре»
|Аки Касукаи
|Юи Хориэ
|Ханекава Цубаса в «Легендах о монстрах», Мари Стюарт в «Горизонте посреди пустоты»
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Авторы
|Режиссёр
|Хаято Дате
|«Наруто», «Телохранитель ветра»
|Сценарист
|Саяка Харада
|эпизоды «Трию»
|Дизайнер персонажей
|Сатоми Ищикава
|аниматор «Комплекс приятелей»
|Студия
|Studio Pierrot