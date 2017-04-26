Danger Zone — новая игра от авторов Burnout

Студия Three Fields Entertainment, основанная бывшими создателями Burnout, анонсировала свой новый инди-проект: Danger Zone.

И нет, это не духовный наследник Burnout — масштаб маловат. Вместо этого разработчики решили растянуть до целой игры один из популярных режимов старой серии: Crash Mode. Игрокам предложат взять на себя роль рискового парня, работающего на специальный исследовательский центр, изучающий аварии. Его задача — максимально эпично разбивать автомобили, на ходу подбирая разные бонусы.

Всего в игре будет больше 20 различных сценариев для зрелищных аварий и специальное шоссе, заполненное трафиком (Highway to the Danger Zone) — отличное место, чтобы излить скопившуюся агрессию.

Выйдет Danger Zone в конце мая на PC и PS4. Мультиплеера в игре пока не планируется — только таблица рекордов.