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Call of Duty: WWII — трейлер, кадры, детали, презентация
Обновлено Сегодня в 21:45

Итак, наконец состоялся полноценный анонс Call of Duty: WWII. Много ли нового мы узнали? Нет, не очень. И тем не менее:

Call of Duty: WWII действительно выйдет 3 ноября на PS4, Xbox One и PC. Остальная слитая ранее информация тоже подтвердилась.

Одиночная кампания будет практически целиком сконцентрирована на единственном отряде американских войск. Следовательно, начнётся она с высадки в Нормандии и будет сконцентрирована на событиях 44 и 45 годов. Поиграть за представителей других стран (девушку из французского сопротивления, например) нам тоже дадут, но лишь в отдельных непродолжительных эпизодах.

О кооперативной кампании с «оригинальной историей и мрачным новым врагом» авторы пока предпочитают не рассказывать. Это же касается и зомби-режима (да, в Call of Duty: WWII будут зомби-нацисты).

Собственно, даже мультиплеер полноценно представят лишь летом, пока предпочитая ограничиваться обещаниями сделать сражения более приземлёнными и реалистичными (как будто кто-то ждал джетпаки в историческом шутере). А, ещё в игре появится режим «Война», в рамках которого противоборствующим сторонам придётся выполнять различные задачи, вдохновлённые реальными сражениями тех лет.

А ещё стало известно, что включающие сезонный пропуск издания будут стоить аж 100 долларов — на $ 40 дороже базовой комплектации. Ну да если кто никогда не стеснялся задирать цены за свои DLC, то это Activision, так что ничего нового в этом нет.

 
 
5
Кадры из игры Call of Duty: WWII

Полная презентация:

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Видео Call of Duty: WWII (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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