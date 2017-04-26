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Final Fantasy XII: The Zodiac Age — второй трейлер

Переиздание Final Fantasy XII: The Zodiac Age обзавелось новым трейлером в двух вариантах — с английской и японской озвучками. А мы хотим использовать этот повод, чтобы упомянуть несколько нововведений, добавленных в The Zodiac Age:

  • теперь вместо одного класса персонажам можно будет задавать комбинации из двух, создавая магов-рыцарей и тому подобные радости;
  • музыка была переработана, а OST пополнился 8 новыми композициями;
  • игроки смогут на ходу вызывать прозрачную карту, помогающую ориентироваться в подземельях.

Ну а об ускоренных загрузках, турборежиме и автосейвах говорилось ещё во времена анонса ремастера.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age выйдет 11 июля эксклюзивно на PS4.

 
 

Версия с японской озвучкой:

 
 
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Видео Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PlayStation 4)
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