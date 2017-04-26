Final Fantasy XII: The Zodiac Age — второй трейлер

Переиздание Final Fantasy XII: The Zodiac Age обзавелось новым трейлером в двух вариантах — с английской и японской озвучками. А мы хотим использовать этот повод, чтобы упомянуть несколько нововведений, добавленных в The Zodiac Age:

теперь вместо одного класса персонажам можно будет задавать комбинации из двух, создавая магов-рыцарей и тому подобные радости;

музыка была переработана, а OST пополнился 8 новыми композициями;

игроки смогут на ходу вызывать прозрачную карту, помогающую ориентироваться в подземельях.

Ну а об ускоренных загрузках, турборежиме и автосейвах говорилось ещё во времена анонса ремастера.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age выйдет 11 июля эксклюзивно на PS4.

Версия с японской озвучкой: