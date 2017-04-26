Уилл Смит претендует на главную роль в «Человеке-близнеце»

Только на прошлой неделе стало известно, что Уилл Смит заинтересовался ролью Джинна в диснеевском игровом ремейке классического мультфильма «Аладдин», как выяснилось, что это не единственные переговоры, в которых участвует актёр. Смит примеривается к главной роли в многострадальном проекте «Человек-близнец», который пребывает в разработке без малого двадцать лет и с 2016 года находится под крылом студии Skydance Media.

Фантастический экшен-триллер повествует о стареющем киллере, который собирается уйти на заслуженный отдых. Однако поменять решение наёмника вынуждает его собственный молодой клон на пике формы, с кем главный герой вступает в смертельно опасную схватку.

Зародившийся в 1997 году проект до прошлого года принадлежал компании Disney и за это время успел несколько раз сменить творческий коллектив. Первоначально снимать планировал Тони Скотт («Гнев»), после — Кёртис Хэнсон («8 миля»), а за ним — Джо Карнахан («Команда „А“»). В разное время над сценарием фильма работали Дэвид Бениофф («Игра престолов»), Брайан Хелгелэнд («Секреты Лос-Анджелеса») и Эндрю Никкол («Шоу Трумана»), а на главную роль прочили Клинта Иствуда и Мэла Гибсона.

Главной причиной затянувшейся на многие годы предпроизводственной стадии называют отсутствие цифровых технологий омолаживания, позволивших бы одному актёру сыграть обе роли. Наконец-то уровень спецэффектов, необходимый для реализации задуманного, достигнут, и сейчас картина имеет все шансы на жизнь. Энг Ли («Жизнь Пи») планирует режиссировать боевик. Продюсирует по-прежнему Джерри Брукхаймер. Исполнительным продюсером картины числится Дон Мёрфи.