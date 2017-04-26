 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Обновлённый список кинопремьер от The Walt Disney Company КГ играет: The Witcher, часть 2 Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Стражи галактики 2» КГ играет: The Disney Afternoon Collection Crackle обеспечил сериалу «Большой куш» второй сезон
7
КИНО
 
Первоисточники: deadline.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Уилл Смит претендует на главную роль в «Человеке-близнеце»

Только на прошлой неделе стало известно, что Уилл Смит заинтересовался ролью Джинна в диснеевском игровом ремейке классического мультфильма «Аладдин», как выяснилось, что это не единственные переговоры, в которых участвует актёр. Смит примеривается к главной роли в многострадальном проекте «Человек-близнец», который пребывает в разработке без малого двадцать лет и с 2016 года находится под крылом студии Skydance Media.

Фантастический экшен-триллер повествует о стареющем киллере, который собирается уйти на заслуженный отдых. Однако поменять решение наёмника вынуждает его собственный молодой клон на пике формы, с кем главный герой вступает в смертельно опасную схватку.

Зародившийся в 1997 году проект до прошлого года принадлежал компании Disney и за это время успел несколько раз сменить творческий коллектив. Первоначально снимать планировал Тони Скотт («Гнев»), после — Кёртис Хэнсон («8 миля»), а за ним — Джо Карнахан («Команда „А“»). В разное время над сценарием фильма работали Дэвид Бениофф («Игра престолов»), Брайан Хелгелэнд («Секреты Лос-Анджелеса») и Эндрю Никкол («Шоу Трумана»), а на главную роль прочили Клинта Иствуда и Мэла Гибсона.

Главной причиной затянувшейся на многие годы предпроизводственной стадии называют отсутствие цифровых технологий омолаживания, позволивших бы одному актёру сыграть обе роли. Наконец-то уровень спецэффектов, необходимый для реализации задуманного, достигнут, и сейчас картина имеет все шансы на жизнь. Энг Ли («Жизнь Пи») планирует режиссировать боевик. Продюсирует по-прежнему Джерри Брукхаймер. Исполнительным продюсером картины числится Дон Мёрфи.

7 Обсудить
Темы
 
Человек-близнец
 20 апреляУилл Смит может сыграть Джинна в диснеевском фильме «Аладдин» 22 апреляЭнг Ли присматривается к съёмкам 20-летнего экшен-фильма 16 марта«Отряд самоубийц 2» получил сценариста «Тарзана. Легенды»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Энг Ли присматривается к съёмкам 20-летнего экшен-фильма

Тоже интересно

 
Интервью с «Квартетом И» о фильме «Страна чудес»
 
Трейлер фильма «Эффект Лазаря»
 
Трейлер фильма «Нерв»
 
Подкаст на колёсах. Выпуск 45: «Дэдпул»
 
Блаффи — истребительница вампиров
 
Аниме ЕВА-166: Рояльная чехарда
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика